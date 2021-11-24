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Ankara Tren Garı'ndaki patlamaya ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

Ankara Tren Garı'ndaki patlamaya ilişkin davaya devam edildi

24.11.2021 16:25
Ankara Tren Garı'ndaki patlamaya ilişkin davaya devam edildi

Ankara Tren Garı'nda 103 kişinin hayatını kaybettiği terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırısına ilişkin görülen davada tanık Ömer Y., patlama hakkında bilgisinin olmadığını ve sanık Erman Ekinci'yi tanımadığını iddia etti.

Ankara Tren Garı'nda 103 kişinin hayatını kaybettiği terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırısına ilişkin görülen davada tanık Ömer Y., patlama hakkında bilgisinin olmadığını ve sanık Erman Ekinci'yi tanımadığını iddia etti.

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı'nda 103 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Erman Ekinci, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ekinci ve firari 16 sanığın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'kasten öldürme', 'nitelikli şekilde kasten öldürme', 'resmi belgede sahtecilik', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'tasarlayarak öldürme' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından yargılandığı dava, tanık Ömer Y.'nin dinlenmesiyle devam etti. Daha önce İstanbul'da yargılanan ve dosya yüzünden 2,5 yıl hapis yatan Ömer Y., Ankara Garı'ndaki patlama hakkında bir bilgisinin olmadığını ve sanık Erman Ekinci'yi de tanımadığını iddia etti.

"DEAŞ mensupları eylem bilgilerini gizli tutardı"

2015 yılında Suriye'ye gittiğini ve burada DEAŞ üyeleriyle yakınlık kurduğu gerekçesiyle Türk istihbaratının kendisini yakaladığını söyleyen Ömer Y., " Türkiye'ye kendi rızamla dönüş yapmadım. Türk istihbaratı beni yakaladı ve getirdi. Bu yüzden yargılanmam devam ediyor. Ankara Garı patlamasıyla ilgili orada bir konuşmaya şahit olmadım. DEAŞ mensupları bu tarz eylem bilgilerini çok gizli tutardı. Merak edip sıkça sorarsanız da sizi ajan diye öldürebilirler. Yakalandıktan sonra emniyet tarafından alınan ifadem bana ait değil, zorla yazdırılmış bir ifade" dedi.

Tanığın bu beyanı üzerine söz alan müşteki avukatları, eğer tanığın beyanı doğruysa firari sanıklar hakkındaki bilgilerin dosyaya kazandırılması gerektiğini söyledi. SEGBİS'le bağlanan tanık Ömer Y.'nin iddialarına ilişkin söz alan avukat, "Tanığın beyanlarının tamamı yalan olduğu için suç duyurusu talebinde bulunuyoruz. Çünkü emniyetteki ifadesi ayrı, şu an anlattıkları ayrı. Eğer bu tanığın ifadesinin iddialar üzerine emniyet tarafından yazıldığı doğruysa, o ifadeyi yazan TEM Şube memurlarının duruşmaya çağrılması lazım. Fakat bu doğru değilse tanık şu an mahkeme huzurunda yalan beyan veriyor" ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz alan sanık avukatı ise, Ekinci'nin suçlanması gereken hususun 'silahlı terör örgütüne üyelik' olması gerektiğini söyleyerek, "Erman Ekinci, Suriye'ye gitti diye bu suçlamaları kabul edecek değil. Sanıklarla Ekinci'nin bir bağlantısı yok. Üzerine atılı tüm suçlardan beraatını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde ara karar veren mahkeme başkanı, duruşmayı 17 Şubat 2022 tarihine erteledi. - ANKARA

Ekinci, Ankara, Terör, Tren, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Tren Garı'ndaki patlamaya ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika


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