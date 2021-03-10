Ankara tren garındaki terör saldırısı davasına devam edildi - Son Dakika

Ankara tren garındaki terör saldırısı davasına devam edildi

10.03.2021 14:19
Ankara tren garındaki terör saldırısı davasına devam edildi, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ'ın, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği terör saldırısıyla ilgili ana davadan dosyaları ayrılan firari 16 sanık ile ana davada "örgüt yöneticiliğinden" 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkındaki "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan açılan...

Terör örgütü DEAŞ'ın, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği terör saldırısıyla ilgili ana davadan dosyaları ayrılan firari 16 sanık ile ana davada "örgüt yöneticiliğinden" 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkındaki "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Ekici ile tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmayı, CHP milletvekilleri Abdurrahman Tutdere, Alpay Antmen, Mahmut Tanal, Gamze Taşçıer, Fazıl Kasap, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ali Şeker, Burcu Köksal, Candan Yüceer, Orhan Sarıbal, Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş da izledi.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanıkların dinlenilmesine geçildi.

Tanık olarak dinlenen firari sanıklardan Muhammet Zana Alkan'ın eşi Büşra Ş, 2014'te görücü usulüyle evlendirildiği Mustafa Deniz Şahin'le Suriye'ye geçtiklerini, 2015'te Şahin çatışmada ölünce Muhammet Zana Alkan ile evlendiğini anlattı.

Ablasının da o dönem Suriye'de bulunduğunu ifade eden Büşra Ş, "Suriye'de evden çıkmıyordum, ablam hastaydı. Ablamın çocuklarına da ben bakıyordum. Ablam öldükten sonra 4 çocuğu benim de 1 çocuğumu alarak 2019'da Türkiye'ye geldik." diye konuştu.

Sanık Erman Ekici'yi tanımadığını dile getiren Büşra Ş, Suriye'ye kaçakçılar aracılığıyla geçtiğini, dönerken de güvenlik güçlerine sığındığını belirtti.

Mağdur avukatlarının Büşra Ş'ye, firari sanıkların fotoğraflarını gösterdiği sırada salonda bulunanlar tanığa tepki gösterdi. Bunun üzerine duruşmada gerginlik yaşandı.

Mahkeme Başkanı, izleyicilerin tanığa müdahale edemeyeceğini belirterek, ayağa kalkıp bağıran kişinin salondan çıkarılması talimatını verdi. Salondakilerin tepki göstermesi üzerine duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından salona dönen heyet, duruşma düzenini bozan kişinin salondan çıkmadığını tespit ederek, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve ilk duruşma 7 Kasım 2016'da görülmüştü.

Yargılama sonucu mahkeme 3 Ağustos 2018'de davayı karara bağlamış ve 9 sanık "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Davanın firari 16 sanığı hakkındaki dava dosyasının ayrılmasına hükmedilmişti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Erman Ekici'nin, "anayasal düzeni ihlal", "kasten öldürme" ve "20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrıca yargılanması için suç duyurusunda bulunulmuştu.

Ankara, Terör, Ekim, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara tren garındaki terör saldırısı davasına devam edildi - Son Dakika


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