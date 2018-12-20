Ankara Tren Kazasında Birinci Vagondan Kurtulan Avukat Bu Artık Benim Kişisel Davamdır 1
39 dakika önce
Tren kazasında birinci vagondan kurtulan avukat Bu artık benim kişisel davamdır(Tür: Ankara)
Tren kazasında birinci vagondan kurtulan avukat Bu artık benim kişisel davamdır
(Tür: Ankara
)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:18 Kaynak: DHA
Öğrencisiyle İlişkiye Giren Öğretmenin Avukatlarından Pes Dedirten Talep
Son Dakika! Ankara'daki Tren Kazasıyla İlgili Soruşturma, Bürokratları da Kapsayacak Şekilde Genişletildi
Ankara Adliyesinde Duruşma Salonunda Kavga
Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı