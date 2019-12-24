Ankara trüf mantarına alıcı çıkmadı, fiyatı yarıya düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara trüf mantarına alıcı çıkmadı, fiyatı yarıya düştü - Son Dakika

Ankara trüf mantarına alıcı çıkmadı, fiyatı yarıya düştü

6 saat önce

Trüf mantarına alıcı çıkmadı, fiyatı yarıya düştüTİCARET Bakanlığı'nın, 1 milyon 10 bin lira bedel ile satışa sunduğu 80 kilo trüf mantarı için alıcı çıkmadı.

Trüf mantarına alıcı çıkmadı, fiyatı yarıya düştü

TİCARET Bakanlığı'nın, 1 milyon 10 bin lira bedel ile satışa sunduğu 80 kilo trüf mantarı için alıcı çıkmadı. Bakanlık trüf mantarları için ikinci bir ihale düzenlerken, mantarın ihale bedeli de yarıya düşürüldü.

Van'da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen yaklaşık 80 kilogram trüf mantarına el konuldu. Trüf mantarları 'bekletilmeyecek eşya' olarak 'www.eihale.gov.tr' adresi üzerinden dün ihaleyle satışa çıkarıldı. Bugün saat 10.05'te sona eren ihalede trüf mantarlarına alıcı çıkmadı.

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı ikinci bir ihale açılmasına karar verdi. İkinci ihale 25 Aralık Çarşamba günü 10.05'te başlayacak ve 26 Aralık Perşembe günü 10.05'te sona erecek. Yine açık artırma usulü olacak ihale için yaklaşık 80 kilo trüf mantarının satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin liradan 505 bin liraya düşürüldü. Piyasada kilogram fiyatı 2 bin avro olan trüf mantarının ilk ihalesinde açık artırma 505 bin liradan başlarken ikinci ihale 252 bin liradan başlatılacak.

İhaleye gerçek ve tüzel kişi isteyen herkes siteye üye olma şartıyla katılabilecek. İhaleye girmek için Halkbank ve Ziraat Bankası hesaplarına 50 bin lira teminat yatırılacak. Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünde +4 derecede uygun saklama koşullarında muhafaza edilen trüf mantarları ile ilgili her türlü bilgi ve fotoğraflar web sitesinden görülebilecek. Ürünlerin ihale bedeli, ihale sona erdikten sonra 2 işgünü içinde ödenecek. Mantarların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmış tüketime uygun olduğuna dair analiz raporları da bulunuyor. Trüf mantarları, yeraltından çıkarıldığı için uygun saklama koşullarında uzun süre muhafaza edilebiliyor.

Ticaret Bakanlığı taze meyve-sebze, bakliyat gibi gıda ürünlerini bekletilmeyecek eşya olarak e-ihale sistemi üzerinden satışa sunuyor. Bekletilmeyecek eşya ihaleleri araç ve eşya ihalelerine göre daha kısa sürüyor. Bekletilmeyecek eşyalar 1 gün ilanda, ilanı takip eden 1 işgünü ise teklife açık halde bulunuyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) -

Ankara trüf mantarına alıcı çıkmadı, fiyatı yarıya düştü

Kaçakçılıkla Mücadele, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:35 Kaynak: DHA
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