Son Dakika Haberleri: Ankara Trump'ın mektubunu çöpe attı
Son Dakika Politika Ankara Trump'ın mektubunu çöpe attı

Ankara Trump'ın mektubunu çöpe attı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektup Ankara'da çöpe atıldı.

Ankara Trump'ın mektubunu çöpe attı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektup Ankara'da çöpe atıldı.

ABD Başkanı Donal Trump, 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütüne yönelik olası harekat öncesi işbirliği çağrısında bulunarak, ekonomik tehditte bulundu. Kaynaklar, bu mektubun diplomatik nezaketten uzak ifadeler içerdiğini belirterek, 'çöpe atıldığını' açıkladı. Kaynaklar, bu mektuba en iyi yanıtın aynı gün saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla verildiğini söylediler.


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moody's: Trump'ın yaptırım talimatı, Türkiye'nin riskini artırır
Ivanka Trump, skandal hatası nedeniyle sosyal medyada rezil oldu Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan, transfer ve ırkçılıkla ilgili sürpriz itiraf! ABD Temsilciler Meclisi skandal tasarıyı onayladı: PKK/YPG desteklenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:39:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Trump'ın mektubunu çöpe attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]