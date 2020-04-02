ANKARA TSK: Mehmetçiklerimizin ortak kullanım alanları, sık sık havalandırılıyor - Son Dakika

TSK: Mehmetçiklerimizin ortak kullanım alanları, sık sık havalandırılıyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) koronavirüs tedbirleri kapsamında, askerlerin koğuş, yemekhane ve dinlenme salonu gibi ortak kullanım alanlarının sık sık havalandırıldığı belirtildi.

TSK'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Covid-19 ile mücadele kapsamında Mehmetçiklerimizin koğuş, yemekhane ve dinlenme salonu gibi ortak kullanım alanları sık sık havalandırılmaktadır" denildi. Paylaşımda ayrıca askerlerin ortak yaşam alanlarında çekilen videoya da yer verildi.