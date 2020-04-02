Son Dakika › Güncel › ANKARA TSK: Mehmetçiklerimizin ortak kullanım alanları, sık sık havalandırılıyor - Son Dakika
ANKARA TSK: Mehmetçiklerimizin ortak kullanım alanları, sık sık havalandırılıyor
6 saat önce
TSK: Mehmetçiklerimizin ortak kullanım alanları, sık sık havalandırılıyorTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) koronavirüs tedbirleri kapsamında, askerlerin koğuş, yemekhane ve dinlenme salonu gibi ortak kullanım alanlarının sık sık havalandırıldığı belirtildi.
TSK: Mehmetçiklerimizin ortak kullanım alanları, sık sık havalandırılıyor
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) koronavirüs tedbirleri kapsamında, askerlerin koğuş, yemekhane ve dinlenme salonu gibi ortak kullanım alanlarının sık sık havalandırıldığı belirtildi.
TSK'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Covid-19 ile mücadele kapsamında Mehmetçiklerimizin koğuş, yemekhane ve dinlenme salonu gibi ortak kullanım alanları sık sık havalandırılmaktadır" denildi. Paylaşımda ayrıca askerlerin ortak yaşam alanlarında çekilen videoya da yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:59 Kaynak: DHA
Son Dakika Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi