Son Dakika Haberleri: Ankara tsk mehteran birliği'nden, sakarya zaferinin 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında...
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Ankara tsk mehteran birliği'nden, sakarya zaferinin 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında...

1 saat önce

ANKARA TSK Mehteran Birliği'nden, Sakarya Zaferinin 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Polatlı Ankara'da halk konseri.

ANKARA TSK Mehteran Birliği'nden, Sakarya Zaferinin 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Polatlı Ankara'da halk konseri

Ankara tsk mehteran birliği'nden, sakarya zaferinin 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında...

Sakarya, Polatlı, Ankara, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:18 Kaynak: DHA
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