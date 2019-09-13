Ankara tsk mehteran birliği'nden, sakarya zaferinin 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında...
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ANKARA TSK Mehteran Birliği'nden, Sakarya Zaferinin 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Polatlı Ankara'da halk konseri.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:18 Kaynak: DHA
ANKARA TSK Mehteran Birliği'nden, Sakarya Zaferinin 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Polatlı Ankara'da halk konseri
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