Son Dakika Haberleri: Ankara Turizmi Alternatif Turizm Çalıştayı ile Canlanacak

Ankara Turizmi Alternatif Turizm Çalıştayı ile Canlanacak

50 dakika önce

Ankara İl Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen Alternatif Turizm Çalıştayı komisyon üyeleri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan başkanlığında Kızılcahamam'da toplandı.

Ankara Turizmi Alternatif Turizm Çalıştayı ile Canlanacak, System.String[]
Ankara İl Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen Alternatif Turizm Çalıştayı komisyon üyeleri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan başkanlığında Kızılcahamam'da toplandı.

Ankara'nın turizm potansiyelini arttırmak amacıyla Ankara ve ilçeleri ile yapılacak ortak çalışma sonucu ortaya çıkacak alternatif turizm dallarının masaya yatırıldığı Alternatif Turizm Çalıştayına Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Bölgesi adına Kızılcahamam Belediyesi Turizm Tanıtım Koordinatörü Aliihsan Kayabaşıoğlu komisyon üyesi olarak katıldı.

Kızılcahamam Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Gölbaşı, Belediyeleri temsilcilerinin yanı sıra turizm acenta temsilcisi, rehberler odası temsilcisi, Anadolu Turizm İşletme Derneği temsilcisi, Dağcılık İl temsilcisi, otel işletmecileri ve alnında uzman kişilerin katılımı sağlandı.

Alternatif Turizm Çalıştayı Komisyonu üyeleri bugünkü oturumda Ankara'nın trekking rotaları, kayak turizmi, eğitim, hava sporları, kuş gözlemciliği ve jeo turizm konuları üzerinde çalıştı.

Alternatif Turizm Çalıştayı Komisyonu üyeleri Kızılcahamam Belediyesi tarafından yaptırılan Jeopark Müzesine hayranlıklarını dile getirdi. Komisyon üyeleri, yapılan yatırımın jeo turizmin ilerlemesinde bölgeye sosyal ve ekonomik kalkınmasında ciddi anlamda katkı sağlayacağını belirterek yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney'e teşekkürlerini iletti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:51 Kaynak: İHA

Kızılcahamam, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girerken, Diğeri Kaydetti HDP'den Çok Konuşulacak İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması: Bilecekler ki Kürt Oylarıyla Seçilmişlerdir Yerli ve Yabancı Turistler Gölyazı'ya Akın Ediyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş: Bir Daha Aday Olmam
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 15:41:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Turizmi Alternatif Turizm Çalıştayı ile Canlanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]