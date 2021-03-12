(ANKARA)Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan: "İstiklal Marşı Türk'e, Türk milletine bu toprakların, Anadolu'nun nasıl vatan olduğunu anlatıyor" - Son Dakika

(ANKARA)Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan: "İstiklal Marşı Türk'e, Türk milletine bu toprakların, Anadolu'nun nasıl vatan olduğunu anlatıyor"

12.03.2021 22:18

(ANKARA)Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan: "İstiklal Marşı Türk'e, Türk milletine bu toprakların, Anadolu'nun nasıl vatan olduğunu anlatıyor" Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "İstiklal Marşı, Türk'e, Türk milletine bu toprakların, Anadolu'nun nasıl vatan olduğunu anlatıyor" dedi.

(ANKARA)Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan: "İstiklal Marşı Türk'e, Türk milletine bu toprakların, Anadolu'nun nasıl vatan olduğunu anlatıyor"

ANKARA - Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "İstiklal Marşı, Türk'e, Türk milletine bu toprakların, Anadolu'nun nasıl vatan olduğunu anlatıyor" dedi.

Türk Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim Sen) Genel Merkezi, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılı dolayısıyla genel merkez binasında üç ayrı etkinlik düzenledi. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili hazırlanan tanıtım filminin izlenmesinin ardından panelin açılışında konuşan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türkiye sevdalısı bir sendika, milli bir sivil toplum kuruluşu olarak İstiklal Marşı'nın kabul edilişini bugün üç ayrı etkinlikle kutlamaya niyet ettiklerini dile getirdi. Gerçekleştirilecek olan etkinlikler hakkında bilgi veren Geylan, şu ifadeleri kullandı:

"17 Kasım'da üç kategoride bir şiir yazma yarışması düzenlemiştik; orta öğretim öğrencileri, yükseköğretim öğrencileri ve Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikalarımızın üyeleri arasında olmak üzere İstiklal Marşımızın 100. yıl dönümü hatırasına bir yarışma düzenlemiştik. Son başvurular 22 Şubat'ta bitmişti. Seçici kurulumuz dereceye giren eserleri tespit ettiler. Bugün bu kardeşlerimizin ödüllerini vereceğiz. Akabinde 'İstiklalden İstikbale İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy' konulu bir panelimiz olacak. Üçüncü etkinliğimizde alanında uzman 25 bilim insanımızın Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nı anlamak konulu makalelerinin yer aldığı bir külliyat hazırladık. İnşallah o kitabımızın da tanıtımını yapacağız."

İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921 tarihinde kabul edildiğini hatırlatan Geylan, "Daha cephede Kurtuluş Savaşı devam ediyor. Sanırım, İstiklal Marşı bu anlamda önem arz ediyor ki daha Sakarya Zaferi'ne de 6 ay var. İstiklal Marşı içeriği itibarıyla, nidası itibarıyla hem milletimizin kurtuluş ümidini hem de cephede devletimizin bekası, milletimizin kurtuluşu için mücadele veren, canını ortaya koyan kahraman ordumuzun mücadele azmini besleyen bir destan olmuştur. İstiklal Marşı, Türk'e, Türk milletine bu toprakların, Anadolu'nun nasıl vatan olduğunu anlatıyor" diye konuştu.

Geylan ayrıca, Türk Eğitim Sen'in 13-18 Temmuz tarihleri arasında İkinci Maarif Kongresi'ni toplayacağını bildirdi.

İlk olarak "İstiklalden İstikbale İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy" isimli panel gerçekleştirilirken, panele çeşitli üniversitelerden akademisyenler katıldı. Panelin ardından Türk Eğitim Sen tarafından hazırlanan "100. Yılında İstiklal Marşımız ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anlamak" kitabının tanıtım töreni düzenlendi. Program sonunda İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yıl dönümü hatırasına düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

(ANKARA)Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan: İstiklal Marşı Türk'e, Türk milletine bu toprakların, Anadolu'nun nasıl vatan olduğunu anlatıyor
(ANKARA)Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan: İstiklal Marşı Türk'e, Türk milletine bu toprakların, Anadolu'nun nasıl vatan olduğunu anlatıyor
(ANKARA)Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan: İstiklal Marşı Türk'e, Türk milletine bu toprakların, Anadolu'nun nasıl vatan olduğunu anlatıyor
(ANKARA)Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan: İstiklal Marşı Türk'e, Türk milletine bu toprakların, Anadolu'nun nasıl vatan olduğunu anlatıyor

Türk Eğitim Sen, İstiklal Marşı, Vatan, Türk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel (ANKARA)Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan: 'İstiklal Marşı Türk'e, Türk milletine bu toprakların, Anadolu'nun nasıl vatan olduğunu anlatıyor' - Son Dakika


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