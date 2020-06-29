ANKARA Türk-İş'ten Ankara'da 'kıdem tazminatı' açıklaması - Son Dakika

ANKARA Türk-İş'ten Ankara'da 'kıdem tazminatı' açıklaması

Türk-İş'ten Ankara'da 'kıdem tazminatı' açıklamasıANKARA'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından kıdem tazminatının mevcut haliyle korunması istenilerek, basın toplantısı yapıldı.

Türk-İş'ten Ankara'da 'kıdem tazminatı' açıklaması

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ANKARA'da, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından kıdem tazminatının mevcut haliyle korunması istenilerek, basın toplantısı yapıldı. Çok sayıda işçinin katıldığı toplantıda Türk-İş Ankara Temsilcisi Nihat Zengin, "Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş'in kırmızı çizgisidir" dedi.

Türk-İş tarafından kıdem tazminatı ile ilgili 81 ilde eş zamanlı olarak kitlesel basın toplantıları düzenledi. Ankara'daki basın toplantısı, Türk-İş Genel Merkezi önünde gerçekleştirildi. Çok sayıda işçinin katıldığı programda konuşan Türk-İş Ankara Temsilcisi Nihat Zengin, kıdem tazminatı konusunda görüşlerinin net olduğunu söyledi. Zengin, "Kıdem tazminatı koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş, uzun yıllardan beri fiilen var olan temel bir müessesedir. Türk-İş kıdem tazminatına ilişkin olarak yıllardan beri süregelen görüşünü bugün de muhafaza etmektedir. Türk-İş Genel Kurulları'nda oy birliğiyle alınan kararımız herkes tarafından bilinmektedir. Alınan kararın arkasındayız. Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş'in kırmızı çizgisidir" diye konuştu. Kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istediklerini belirten Zengin, "Bugün Türkiye'nin her yerinde yeni bir kampanya başlatıyoruz. Hazırlanan bez afişler, binalarımıza asılacak, tüm iş yerleri, evlerimiz ve arabalarımız posterlerle donatılacaktır" dedi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haluk KARAASLAN- Muhammet BAYRAM- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)-

Türk İş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:44 Kaynak: DHA

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