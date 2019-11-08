Son Dakika Haberleri: Ankara türk ve rus askeri unsurları ve iha'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi
Son Dakika Güncel Ankara türk ve rus askeri unsurları ve iha'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi

Ankara türk ve rus askeri unsurları ve iha'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi

6 saat önce

ANKARA Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi.

ANKARA Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi

Ankara türk ve rus askeri unsurları ve iha'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:17 Kaynak: DHA
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