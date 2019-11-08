Ankara türk ve rus askeri unsurları ve iha'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi
6 saat önce
ANKARA Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:17 Kaynak: DHA
ANKARA Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi
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