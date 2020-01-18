Ankara türkiye, idlib'den kaçan suriyeliler için 9 kamp kurdu - Son Dakika

Türkiye, İdlib'den kaçan Suriyeliler için 9 kamp kurdu

SURİYE'nin İdlib bölgesinde Esad rejiminin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 312 bine ulaştı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nca (AFAD) göç eden Suriyeliler için sınırda 9 kamp kuruldu, çok miktarda insani yardım dağıtıldı.

İdlib kentinde Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle ateşkes ilan edilmesine rağmen Esad rejiminin saldırıları sürüyor. Hemen hemen her gün yaşanan bombalı saldırılar nedeniyle İdlib'den kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etti. Göç edenlerin sayısı 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren 312 bine ulaştı. Göç edenlerin yüzde 76'sının kadın ve erkekler olduğu belirtildi.

Sınırda zor şartlarda altında yaşayan Suriyelilere yardım elini Türkiye uzattı. Sınırın 20 kilometre içerisinde İdlib'in kuzey bölgesinden göç eden Suriyeliler için Harbanuş, Maaret Misrin, Killi, Mashat Ruhi kırsalında 9 kamp alanı belirlendi. Bu bölgelerde kamplar kuruldu. Ayrıca AFAD koordinasyonunda 8 STK işbirliğiyle bölgede 7 bin 241 adet gıda kolisi, 7 bin 250 adet hijyen ve temizlik kolisi, 860 adet battaniye, 6 bin 600 ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

Öte yandan 2018 yılından bu yana Suriye'den sınıra yakın yerlere göç edenlere toplam 5 bin 628 adet çadır dağıtıldığını ve bu kapsamda 217 bin 320 ihtiyaç sahibine ulaşıldığı bildirildi. Bölgedeki acil ihtiyaçların ise; barınma, kamp alanların altyapısı, gıda, su sanitasyonu, hijyen, giyim, ısıtma, sağlık yardımları olduğu kaydedildi.