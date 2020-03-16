ANKARA Türkiye-İran sınırında 2 terörist yakalandı - Son Dakika

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ANKARA Türkiye-İran sınırında 2 terörist yakalandı
6 saat önce
Türkiye-İran sınırında 2 terörist yakalandıJANDARMA Genel Komutanlığı, Türkiye'nin İran sınırından yurda kaçak yollarla girmeye çalışan 2 PKK'lı teröristin yakalandığı açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:47 Kaynak: DHA
Türkiye- İran sınırında 2 terörist yakalandı
JANDARMA Genel Komutanlığı, Türkiye'nin İran sınırından yurda kaçak yollarla girmeye çalışan 2 PKK'lı teröristin yakalandığı açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstihbarat Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon sonucu, Türkiye- İran sınırından kaçak yollarla geçiş yaptığı tespit edilen, PKK/KCK terör örgütü üyesi 2 bölücü terör örgütü mensubu, İstihbarat ve TEM unsurlarınca yakalanmıştır" denildi.
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