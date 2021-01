Türkiye ve Afganistan arasında 'Mutabakat Paktı' imzalandı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile Mutabakat Zaptı imzaladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afganistanlı mevkidaşı Kudretullah Zeki ile Ulaştırma Bakanlığı binasında düzenlenen Mutabakat Zaptı imza törenine katıldı. Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada Afganistan heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Son 18 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde çok büyük bir ulaştırma hamlesi artarak devam ediyor. Afganistan gibi dost kardeş ülkelerde tecrübelerimizden bilgi birikimlerimizden her zaman istifade etmesinden biz de çok mutlu oluyoruz. Biz her zaman Afganistan'ın dost kardeş ülkenin yanındayız. Her zaman onların bilgi birikimimizden tecrübelerimizden onların her zaman faydalanmasını isteyeceğiz ve onlara her zaman destek vereceğiz. Yine heyetler arası görüşmeler devam etti. Arkadaşlarımızla birlikte oldular inşallah orada da olumlu faydalı görüşmeler yaptılar. İnşallah bundan sonra da birliktelik devam edecek. Kendilerini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum" açıklamalarında bulundu.

Afganistan ve Türkiye ilişkilerini anlatmanın sabaha kadar süreceğini belirten Afganistanlı Bakan Zeki, "Kültürel, dini, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi her alanda birbirimize bağlı olan iki ülke tek milletiz. Bunu ben her zaman Afganistan'ın her döneminde Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti Afgan halkının yanındaydı. Bunu Afganistan hükümeti ve milleti unutmuyor" diye konuştu. Son zamanlarda dünyanın artık ulaşım alanında hızlı geliştiğini belirten Bakan Zeki, " Avrupa Birliği'ne Amerika'ya bakınca ekonomi ve transit yolunda birbirlerine nasıl destek veriyorlar. Biz Müslümanlar niye bunu yapmayalım. Transit ve transpor yolların ve ticari ilişkilerimizi geliştirerek ve İslam alemindeki ekonomi inkılabını niye getirmiyoruz? Bunun da en büyük örneği Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 20 yılda gerçekten altyapı üst yapı hem içerde hem dışarıda İslam alemi için örnek bir ülkedir. Biz de bunu mütalaa ederek hepsini bilerek buradayız. Sayın Bakanım sizin ve ekibinizin tecrübelerinden Afganistan'da yararlanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

İki transit yol için görüşmelerin sürdüğünü bildiren Bakan Zeki, ilk yol için Afganistan, İran ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki görüşmeler olduğunu söyleyerek şunları kaydetti: "Bu bizim için en kolay en kısa Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa'ya girişimiz çıkışımız için bağlantılarımız kuruluş için çok önemlidir. Bu konu için görüşmelerimiz en kısa zamanda inşallah 3'lü komisyonu kurabiliriz. Bu ticari ilişkileri nasıl geliştireceğiz bunun için de gelişmeler devam ediyor. İkincisi lacivet yani laps yolu. Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti. Bunun için de Sayın Bakanımızla istişare ettik."

(İHA)