Son Dakika › Güncel › Ankara tütün mamullerinde standart paket uygulaması yarın başlıyor - Son Dakika
Ankara tütün mamullerinde standart paket uygulaması yarın başlıyor
6 saat önce
ANKARA Tütün mamullerinde standart paket uygulaması yarın başlıyor++
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:53 Kaynak: DHA
ANKARA Tütün mamullerinde standart paket uygulaması yarın başlıyor++
Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık