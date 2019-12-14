Ankara tuz gölü suya kavuştu - Son Dakika
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Ankara tuz gölü suya kavuştu

6 saat önce

Tuz Gölü suya kavuştuTürkiye'nin en büyük 2'inci gölü olan Tuz Gölü, kış aylarının gelmesiyle yeniden suyla doldu.

Tuz Gölü suya kavuştu

Türkiye'nin en büyük 2'inci gölü olan Tuz Gölü, kış aylarının gelmesiyle yeniden suyla doldu.

Ankara, Konya ve Aksaray illerinde kıyısı bulunan Tuz Gölü, mavi rengine kavuştu. Yaz mevsimine kadar suyla kaplı olacağı belirtilen Göl'e yerli ve yabanı turistler ilgi gösteriyor. Haziran ayında suyun çekildiği Göl'de tuz üzerinde yürüyen turistler, bu kez gün batımını izledi. Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Tuz Gölü'nde, tuzdan yapılmış heykel, losyon ve kremler de satılıyor.

Ankara tuz gölü suya kavuştu

Tuz Gölü, Türkiye, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:48 Kaynak: DHA
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