ANKARA TUZ GÖLÜ ÜZERİNDE NİKAH KIYDILAR
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ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki Tuz Gölü üzerinde ilk kez gerçekleşen nikah töreni, renkli anlara sahne oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:00 Kaynak: DHA
ANKARA'nın Şereflikoçhisar
ilçesindeki Tuz Gölü
üzerinde ilk kez gerçekleşen nikah töreni, renkli anlara sahne oldu. Damla Aygün ve Mert Koçak
çiftinin nikahını kıyan Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik
, çiftin parlak fikrini takdir ederek, Tuz Gölü'nü tanıtmak ve bu güzel anı yaşamak adına inşallah diğer nikahlara da örnek olur dedi. Şereflikoçhisar Ticaret Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Koçak'ın oğlu Mert Koçak, Damla Aygün ile dünya evine girdi. Çiftin nikah töreni, Tuz Gölü'nün orta yerine kurulan platformda yapıldı. Çiftin nikahını Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik kıydı. Tuz Gölü üzerinde evlenme fikrini çok beğendiğini söyleyen Çelik, Hem Tuz Gölü'nü tanıtmak, hem de bu güzel anı tekrardan yaşamak için inşallah diğer nikahlara da örnek olur dedi. Çelik, nikahın ardından genç çifte mutluluklar dileyerek, evlilik cüzdanını gelin Damla Aygün'e verdi. Nikahlarıyla bir ilki başlatmanın gururunu yaşadıklarını belirten Damla Aygün ve Mert Koçak çifti, mutluluklarına ortak olan herkese teşekkür etti.
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