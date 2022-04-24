Ankara Ülkü Ocakları mensupları iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Ülkü Ocakları mensupları iftarda bir araya geldi

24.04.2022 10:42
Ankara Ülkü Ocakları mensupları iftarda bir araya geldi

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı Gölbaşı Atatürk Sahil Parkında teşkilat mensuplarıyla iftarda buluştu.

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı Gölbaşı Atatürk Sahil Parkında teşkilat mensuplarıyla iftarda buluştu.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve semazen gösterisiyle başlayan programda davetlilere hitap eden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, 2023 yılında Türk dünyası için büyük imkanların açılabileceğini ifade etti.

Ülkü Ocakları'nın yıllardır Türk dünyası için ciddi mücadeleler verdiğini kaydeden Yiğit Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasıyla bu hedeflerinde başarılı olduklarını belirtti.

Yiğit sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkücü hareketinin güçleniyor olması bütün Türk düşmanlarının dikkatinin çekmektedir. Almanya, Fransa, Hollanda ve Amerika'da Ülkü Ocaklarının faaliyetlerinin durdurulması için yapmış olduğu çalışmalar Ülkü Ocaklarının ne kadar başarılı bir yolda olduğunun bizlere açıkça göstermiştir."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı mücadelede yaptığı işlerin en önemlilerinden birinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Ankara'ya açmak olduğunu vurguladı.

Yurdun her yerinden seçilen temsilcilerin 23 Nisan 1920'de Meclisin kuruluşunu gerçekleştirdiğini hatırlatan Karakaya şunları kaydetti:

"Milli mücadelenin karargahı Ankara'da açılan meclis şu açıdan önemliydi; daha Milli Mücadelenin başında ordu dahi yokken Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu ve Milli Mücadelenin tüm kararları bu mecliste alındı. Dünyada bunun gibi başka bir örnek yoktur. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi unvanına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci defada 15 Temmuz gecesi gazi olmuştur."

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel ise, Ankara Ülkü Ocaklarının yaptığı çalışmaları anlatarak, "Ülkü Ocakları olarak hedefimiz ülkümüz olan Türk Milliyetçiliği doğrultusunda Türk milletinin Türk yurtlarını korumak, Türk dünyası ile bir olmak ve milli bilinci olan fertleri yetiştirmek olmuştur. Geçmişte olduğu gibi bugün de yaptığımız çalışmalarla hedeflerimize ulaşmak için mücadele etmekteyiz. Türk milleti için mücadele eden önderlerimizin yolunda ilerlemekteyiz" dedi.

Konuşmalarının ardından Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a bıçak hediye etti.

İftara, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve çok sayıda vatandaş katıldı. ???????

YORUMLAR
500
Çocuklar, 23 Nisan'da Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla yüzdüler Çocuklar, 23 Nisan'da Atatürk posteri ve Türk bayrağıyla yüzdüler Kaçış'ın Yıldızı Engin Akyürek'in Sevgilisi Kim? Bomba İddia Kaçış'ın Yıldızı Engin Akyürek'in Sevgilisi Kim? Bomba İddia

Mustafa Kemal Atatürk, Ülkü Ocakları, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Ülkü Ocakları mensupları iftarda bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
09:52 Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozu ile kutladı, takiplerinden tepki yağdı
09:48 DP lideri Gültekin Uysal 6'lı ittifak hakkında net konuştu: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır
09:38 Kendisinden ayrılmak isteyen kadını, çocuklarının çığlıklarına aldırış etmeden 5 kez bıçakladı
09:18 2018 genel seçimleri öncesi yaşanan kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti! Gözaltına alınan AK Partili vekilin ağabeyi dahil 4 kişi tutuklandı
09:14 Bilim insanlarının yayınladığı rapor ürpertti! Kıyamet günü çok uzak değil mi?
08:57 Görev başında kafasına taş atılan polis memuru, yüksekten düşerek şehit oldu
08:26 8 yıllık hukuk mücadelesinde sona gelindi! Dodurga belde statüsünü kazandı
07:51 İngiliz basınının Türkiye provokasyonu büyük tepki çekti! İstanbul'dan geçen Rus denizaltı fotoğrafına yer verdiler
00:52 Zelenski'den Bayraktar sözleri: Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 10:52:08. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Ülkü Ocakları mensupları iftarda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement