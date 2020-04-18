Ankara Ulus Meydanı'nda öksüz kalan güvercinler unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Ulus Meydanı'nda öksüz kalan güvercinler unutulmadı - Son Dakika

Ankara Ulus Meydanı'nda öksüz kalan güvercinler unutulmadı

6 saat önce

İçişler Bakanlığı'nın ilan ettiği, Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak olmak üzere toplam 31 ilde sokağa çıkma yasağı kapsamında Ankara Ulus Meydanı sessizliğe büründü.

Ankara Ulus Meydanı'nda öksüz kalan güvercinler unutulmadı, System.String[]

İçişler Bakanlığı'nın ilan ettiği, Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak olmak üzere toplam 31 ilde sokağa çıkma yasağı kapsamında Ankara Ulus Meydanı sessizliğe büründü. Atatürk heykelinin çevresinde bulunan güvercinler öksüz kalınca, Altındağ Belediyesi Veteriner birimi ekipleri tarafından yem atıldı.


Türkiye'de korona virüs salgını nedeniyle geçtimiz hafta olduğu gibi bu hafta da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında açıkladığı kararın ardından sokaklar caddeler ve meydanlar boşaldı. Ankara'da Ulus Meydanı başta olmak üzere pek çok alan sessizliğe büründü. Polis uygulama noktalarında araçları tek tek kontrol ediyor. Şahsi araçlarıyla geçiş yapanlara, kısıtlama hatırlatılarak sokakta bulunmalarının nedeni soruluyor. Ulus'ta bulunan Atatürk Heykeli altında bulunan güvercin kuşlar ise unutulmadı. Karantina günlerinden insan sayısının azalmasıyla kendilerini besleyen insan bulamayan güvercinleri Altındağ Belediyesi Veteriner birimine bağlı ekipler besledi. Ortaya çıkan görüntüler eski Ankara günlerini özletti. Geçtiğimiz hafta sonunda olduğu gibi bu hafta da Vefa Sosyal Destek Grupları mahallelerde gazete ve ekmek dağıtımlarına devam edecek. Pazar günü saat 18.00'den itibaren olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar belirtilen kısıtlamanın dışında kalacak. - ANKARA

Zonguldak, Ankara, Ulus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:48 Kaynak: İHA

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