Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği yönetiminden Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Toptan'a ziyaret - Son Dakika

Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği yönetiminden Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Toptan'a ziyaret

Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği Başkanı Tuncay Gençer ve yönetimi, eski TBMM başkanlarından, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'ı ziyaret etti.

Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği yönetiminden Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Toptan'a ziyaret, System.String[]

Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği Başkanı Tuncay Gençer ve yönetimi, eski TBMM başkanlarından, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'ı ziyaret etti.

Birliğin Başkan Yardımcıları Hasan Kaya ve Aydın Öksüz'ün de yer aldığı ziyarette Toptan'ın bacanağı Kamil Kalaycı'nın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Gençer, Allah'tan kendilerine sağlık ve sıhhat diledi.

Çankırı, Bolu, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu, Zonguldak illerinden oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinin, ülkenin üçüncü büyük limanı Filyos Limanı'nı cazibe merkezi olarak gördüklerini belirten Gençer, "Bölgemizi de her daim aynı kaderi paylaşan bir bütün olarak gördük. Ortak acılarımızla üzüldük, mutlu günlerde kaynaştık, ihmal edilmiş ortak bir kaderi paylaştık. Bölgemizin, ülkemizin gelişmesine büyük katkı verebilecek kapasiteye sahip olduğunu vizyoner bir dille her zeminde dile getirdik. Yıllara sari olarak, devamlı göç veren bölgemizdeki en önemli sorunlardan yatırımların artırılması için fedakar ve vizyoner bir bakış ile üst düzey lobicilik faaliyetleri gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz Otoyolu'nun Sinop- Düzce arasındaki sahilden geçmesi gereken kısmının hızlıca ve Arifiye-Bartın demir yolu projesinin de bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayan Gençer, şunları kaydetti:

"'Ilgaz Dağı neden Davos olmasın' parolası ile resme büyük bakarak dünya insanı olmak istediğimizi Ankara'da her zeminde dile getirdik. Milli aracın Filyos'ta üretilmesi talebimizi Külliye dahil, yüksek sesle dile getirerek araç üretimi konusunda yatırımcıların ilgisini bu merkeze çekmeye çalıştık. Bunun yanında birçok konuyu farklı boyutlarıyla dile getirerek, Batı Karadeniz Bölgesi'nin topluca kalkınmasına katkı verebilecek bir vizyon ve her kesimde farkındalık oluşturmaya çalıştık. Batı Karadeniz'in cazibe merkezi olarak Filyos'un ve bölgemizin ufkunu genişletecek yer altı kaynakları ile yeni bir yolculuk bizi bekliyor. Bu yolculukta bölgemiz aynı rotada yol alan bir gemi gibi, sıratı müstakim yolda devletine ve özüne bağlı bir insan yapısına sahip olmasına rağmen, bürokratik karar alma mekanizmalarında yeterince temsil edilemiyor. Bu durumu da tersine çevirmeyi hedefliyoruz. Siz değerli büyüğümüzle olan hukukumuz çerçevesinde, bu mücadelemizde saflarımızı sıklaştırarak, birbirimizin elinden daha sıkı tutmamız gerektiğini belirtirken, nezaketli kabulünüz nedeni ile şükranlarımı sunuyorum."

Köksal Toptan da bölge insanının temsilcisi olan Birliği yakından takip ettiğini, hayırlı ve güzel işler yaptığını anlatarak, bölge adına özellikle proje bazlı her türlü girişimde sonuna kadar, birliğin yanında olacağını ifade etti.

Yüksek İstişare Kurulu, Batı Karadeniz, Karadeniz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği yönetiminden Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Toptan'a ziyaret - Son Dakika

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