Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinden Sözcü gazetesine tepki - Son Dakika

Çankırı, Bolu, Karabük, Sinop, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu il derneklerinden oluşan Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği heyeti, Sözcü gazetesinin Ayasofya haberine tepki gösterdi.

Genel başkan Tuncay Gençer, yaptığı yazılı açıklamada, Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i ziyaret ederek tebriklerini ilettiklerini anımsattı.

Medeniyet köklerine sahip çıkıldığında, dünyadaki mazlumların tek umudu olan Türk milletinin adaleti muhakkak suretle yeniden tesis edeceğini ifade eden Gençer, "Çankırı, Bolu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Kastamonu il temsili olan sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan Ankara Uluslararası Batıkaradeniz Birliği olarak medeniyet köklerimizle bağlantısı olmayan, Sözcü gazetesinin manşetinde yer alan bu bakışa şiddetle karşı olduğumuzu kamuoyuyla paylaşma gereği duyulmuştur." ifadelerini kullandı.