Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliğinden DSİ Genel Müdürü Yıldız'a ziyaret - Son Dakika

Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği yönetimi, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız'ı ziyaret etti.

Çankırı, Bolu, Karabük, Sinop, Bartın, Zonguldak, Kastamonu illerinden oluşan Birliğin Genel Başkanı Tuncay Gençer, Genel Sekreter Yaşar Okur, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kaya ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette bölgenin yatırımları ele alındı.

Yıldız'a görevinin hayırlı olması temennilerini ileten Gençer, ülkenin üçüncü büyük limanı Filyos Limanı'nı Birliğin cazibe merkezi olarak gördüklerini belirterek, "Ortak acılarımızla üzüldük, mutlu günlerde kaynaştık, ihmal edilmiş ortak bir kaderi paylaştık. Bölgemizin, ülkemizin gelişmesine büyük katkı verebilecek kapasiteye sahip olduğunu vizyoner bir dille her zeminde dile getirdik. Devamlı göç veren bölgemizdeki en önemli sorunlardan yatırımların artırılması için fedakar ve vizyoner bir bakış ile üst düzey lobicilik faaliyetleri gösteriyoruz. Resme büyük bakarak Dünya insanı olmak istediğimizi, bölgemize ait birçok konuyu Ankara'da her zeminde dile getirdik." ifadesini kullandı.

Gençer, bölgenin ufkunu genişletecek yer altı kaynakları ile yeni bir yolculuğun kendilerini beklediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yolculukta bölgemiz aynı rotada yol alan bir gemi gibi, sıratı müstakim yolda devletine ve özüne bağlı bir insan yapısına bağlı olmasına rağmen bürokratik karar alma mekanizmalarında yeterince temsil edilemiyor. Bu durumu da tersine çevirmeyi hedefliyoruz. Siz kıymetli Genel Müdürümüzü ülkemizin hizmetkarı olarak çıktığımız bu yolculukta yanımızda görmek isteriz. Nezaketli kabulünüz dolayısıyla da şükranlarımı sunuyorum."

Yıldız da yakından takip ettiği Birliğin hayırlı işler yaptığına değinerek, bölge adına özellikle proje bazlı her türlü girişimde sonuna kadar ülkenin her noktasında olduğu gibi bölgenin yanında olacağını ifade etti.