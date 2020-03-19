Ankara Üniversi'tesinden sosyal medyada yer alan 'vaka sayısı' görüntü hakkında açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Üniversi'tesinden sosyal medyada yer alan 'vaka sayısı' görüntü hakkında açıklama - Son Dakika

Ankara Üniversi'tesinden sosyal medyada yer alan 'vaka sayısı' görüntü hakkında açıklama

56 dakika önce

Türkiye'deki koronavirüs vakalarının binli sayılara ulaştığı şeklinde sosyal medya yer alan ifadeleriyle gündeme gelen Uz.Dr. G.Ç." Maalesef gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır" dedi.

Ankara Üniversi'tesinden sosyal medyada yer alan 'vaka sayısı' görüntü hakkında açıklama, System.String[]

Türkiye'deki koronavirüs vakalarının binli sayılara ulaştığı şeklinde sosyal medya yer alan ifadeleriyle gündeme gelen Uz.Dr. G.Ç." Maalesef gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır" dedi.


Türkiye'deki koronavirüs vakalarının binli sayılara ulaştığı şeklinde sosyal medyada ifadeleri yer alan Uz. Dr. G.Ç., konuşmasının bir bölümünün paylaşılmasıyla yanlış anlaşıldığını belirterek, "Siyasi ya da infial amaçlı bir söylemim yoktur, asla da olamaz. Maalesef gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır. Konuşmamın tamamı kaydedilip paylaşıla bilseydi olumsuzluk yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi" ifadelerini kullandı.


Ankara'da görev yaptığı hastanede koronavirüs ile ilgili 'uyum eğitimi' sırasında yaptığı konuşmasının bir bölümü sosyal medyada paylaşılan Uz. Dr. G.Ç., konu ile ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Uz. Dr. G.Ç., "Uyum eğitimlerinin birinde durumun önemini daha iyi anlatabilmek ve eğitime katılanları bu zorlu süreç için hazırlayabilmek için bazı yurt dışından gelen vakalarla ilgili örnekler verdim, olumsuz bir senaryo üzerinde konuşma yaptım. Amacım, hastane malzeme eksiklikleri de dahil olmak üzere yaşayabileceğimiz zorlu süreci daha iyi ifade edebilmek ve hastane personelinin süreci daha iyi sahiplenmesini sağlayabilmekti" açıklamasında bulundu.


Olumsuzluk yaratma amacının olmadığını belirten G.Ç., "Maalesef gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır. Konuşmamın tamamı kaydedilip paylaşılabilseydi olumsuzluk yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi. Hizmet içi eğitim sırasında kullandığım bazı hatalı sözcüklerin toplumda çok farklı bir algıya sebep olabildiğini gördüm. Çok üzgünüm. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacağım, hastalarıma, üniversiteme, ülkeme hizmet için yoğun çalışmalarıma devam ederken sözcüklerimi daha özenli seçeceğim. Toplumsal olumsuz bir algıya neden olduğum için de herkesten özür dilerim" dedi. - ANKARA

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:11 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı         
23:03
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı         
14:20
Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi         
14:05
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi         
13:49
Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti         
13:25
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı         
12:38
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor         
11:26
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü         
11:25
Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün         
09:38
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
08:53
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada         
08:34
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi         
00:27
Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 05:07:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Üniversi'tesinden sosyal medyada yer alan 'vaka sayısı' görüntü hakkında açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]