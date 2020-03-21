Ankara Üniversitesi 23 Mart'tan itibaren uzaktan öğretime geçecek - Son Dakika

Ankara Üniversitesi, 23 Mart'tan itibaren tüm örgün programlarda online öğretime başlayacak.

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş imzasıyla fakültelere, öğretim elemanları ve diğer ilgililere gönderilen yazıda, küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında üniversitelerde 16 Mart-6 Nisan'da eğitim-öğretime üç hafta ara verildiği anımsatıldı.

Yazıda, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) gerekli altyapıya sahip üniversitelerin bu süreçte eğitim-öğretim faaliyetlerini online olarak sürdürebileceklerini bildirmesinin ardından Ankara Üniversitesinin de 23 Mart itibarıyla tüm örgün programlarda online öğretime geçme kararı aldığı ifade edildi.

Bu bağlamda tüm örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü derslerin, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Öğrenme Yönetim Sistemi (https://orgun.ankara.edu.tr) üzerinden gerçekleştirileceği bildirilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Sanal ya da canlı sınıflarda gerçekleştirilecek derslerin süresi 30-40 dakika aralığında olacak. Sanal ya da canlı sınıflarda gerçekleştirilen dersler, öğretim elemanları tarafından sistem üzerinde kaydedilecek ve öğrenciler derse canlı katılmasalar bile sonrasında dersin videosunu izleyebilecek."

Yazıda, derslere devam zorunluluğu aranmayacağı da belirtildi.