Ankara Üniversitesi 23 Mart'tan itibaren uzaktan öğretime geçecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi 23 Mart'tan itibaren uzaktan öğretime geçecek - Son Dakika

Ankara Üniversitesi 23 Mart'tan itibaren uzaktan öğretime geçecek

6 saat önce

Ankara Üniversitesi, 23 Mart'tan itibaren tüm örgün programlarda online öğretime başlayacak.

Ankara Üniversitesi 23 Mart'tan itibaren uzaktan öğretime geçecek, System.String[]

Ankara Üniversitesi, 23 Mart'tan itibaren tüm örgün programlarda online öğretime başlayacak.

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş imzasıyla fakültelere, öğretim elemanları ve diğer ilgililere gönderilen yazıda, küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında üniversitelerde 16 Mart-6 Nisan'da eğitim-öğretime üç hafta ara verildiği anımsatıldı.

Yazıda, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) gerekli altyapıya sahip üniversitelerin bu süreçte eğitim-öğretim faaliyetlerini online olarak sürdürebileceklerini bildirmesinin ardından Ankara Üniversitesinin de 23 Mart itibarıyla tüm örgün programlarda online öğretime geçme kararı aldığı ifade edildi.

Bu bağlamda tüm örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü derslerin, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Öğrenme Yönetim Sistemi (https://orgun.ankara.edu.tr) üzerinden gerçekleştirileceği bildirilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Sanal ya da canlı sınıflarda gerçekleştirilecek derslerin süresi 30-40 dakika aralığında olacak. Sanal ya da canlı sınıflarda gerçekleştirilen dersler, öğretim elemanları tarafından sistem üzerinde kaydedilecek ve öğrenciler derse canlı katılmasalar bile sonrasında dersin videosunu izleyebilecek."

Yazıda, derslere devam zorunluluğu aranmayacağı da belirtildi.

Ankara Üniversitesi, Erkan İbiş, 23 Mart, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:04 Kaynak: AA

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