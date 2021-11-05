Ankara Üniversitesi akademisyenleri 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde - Son Dakika

ANKARA Üniversitesi'nden 23 akademisyen Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı.

Ankara Üniversitesi, Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan 22 ana bilim dalı ve 176 alt bilim dalında dünyadaki ilk yüzde 2'lik dilime giren bilim insanlarının dahil olduğu 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı. Nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanılarak yapılan sıralama 'Kariyer Boyu Etki' ve 'Yıllık Etki' olarak iki kategoride listelendi. Stanford Üniversitesi'nden John P.A. Ioannidis ve arkadaşları tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde, Ankara Üniversitesi'nden 23 akademisyen yer aldı. Listede yer alan Ankara Üniversitesi akademisyenlerinin isimleri ise şu şekildedir; "Prof. Dr. Bengi Uslu, Prof. Dr. Erdal Dinç, Prof. Dr. Nevin Erk, Prof. Dr. Sibel Ayşıl Özkan, Prof. Dr. Sibel Süzen (Eczacılık Fakültesi), Prof. Dr. Kaan Orhan (Diş Hekimliği Fakültesi), Prof. Dr. Gönül Dönmez, Prof. Dr. Kaan Emregül, Prof. Dr. Orhan Çakır, Prof. Dr. Yaşar Murat Elçin, Doç. Dr. Burak Derkuş, Doç. Dr. Gözde Aydoğdu Tığ (Fen Fakültesi), Prof. Dr. Ayhan Elmalı, Prof. Dr. Yakup Sedat Velioğlu, Prof. Dr. Zeki Aktaş (Mühendislik Fakültesi), Prof. Dr. Ahmet Kaan Gündüz, Prof. Dr. Alp Can, Prof. Dr. M. Sadık Bilgiç, Prof. Dr. Nejat Akar, Prof. Dr. Ramazan İdilman, Prof. Dr. Ömer Erdeve (Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Barbaros Özer, Prof. Dr. Aydın Güneş (Ziraat Fakültesi)."

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer alan akademisyenleri gönülden kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini ifade etti.

- Ankara