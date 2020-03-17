Ankara Üniversitesi arşivlerinden 'Milli Mücadele Dönemi'nden ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi arşivlerinden 'Milli Mücadele Dönemi'nden ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar - Son Dakika

Ankara Üniversitesi arşivlerinden 'Milli Mücadele Dönemi'nden ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar

6 saat önce

Ankara Üniversitesi arşivlerinden Milli Mücadele öncesi ve Milli Mücadele dönemine ait çok özel ve birçoğu ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar yayımlandı.

Ankara Üniversitesi arşivlerinden 'Milli Mücadele Dönemi'nden ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar, System.String[]

Ankara Üniversitesi arşivlerinden Milli Mücadele öncesi ve Milli Mücadele dönemine ait çok özel ve birçoğu ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar yayımlandı.

Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivlerinden Atatürk'ün Milli Mücadele öncesi ve Kurtuluş Savaşı yıllarına ait olan yaşam güzergahından pek çoğu ilk kez görülen çarpıcı kareler yayımladı. O dönemde kahramanlıklarıyla Türk halkının geleceğini inşa eden, başta Atatürk olmak üzere milletimizin zorlu şartlar altındaki mücadelesi ve bağımsızlığa uzanan yolda yaşadığı tarihsel serüven, fotoğraflarla bir asır sonra tekrar canlandı.

İlk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflarda, Milli Mücadele yıllarında Türk halkının diriliş destanını oluşturan tarihin kilometre taşları gözler önüne seriliyor. Fotoğraflar, Kurtuluş Savaşı'na uzanan yolda, Atatürk'ün Anafartalar Kahramanı olarak tüm Anadolu'da tanınmasını sağlayan ve halkın kurtuluşa, bağımsızlığa olan inancı ile bu azmini güçlendiren Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılında tarihimizin unutulmaz sayfalarını günümüz kuşaklarıyla buluşturuyor.

(İHA)

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
İngiltere'de koronavirüs tedavisi gören Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu         
12:25
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil         
11:58
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı         
11:36
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak 520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak         
10:25
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi         
10:04
Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı         
09:57
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 01:02:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Üniversitesi arşivlerinden 'Milli Mücadele Dönemi'nden ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]