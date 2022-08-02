AÜ öğrencilerinin tasarladığı "TURAZ-U1" adlı hidrojenle çalışan araç tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

AÜ öğrencilerinin tasarladığı "TURAZ-U1" adlı hidrojenle çalışan araç tamamlandı

02.08.2022 16:49
AÜ öğrencilerinin tasarladığı "TURAZ-U1" adlı hidrojenle çalışan araç tamamlandı

Ankara Üniversitesi (AÜ) öğrencilerinin tasarladığı, hidrojenle çalışan "TURAZ-U1" adlı yarış aracı tamamlandı.

Ankara Üniversitesi (AÜ) öğrencilerinin tasarladığı, hidrojenle çalışan "TURAZ-U1" adlı yarış aracı tamamlandı.

AÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitedeki mühendislik ve fen fakülteleri öğrencilerinin yaklaşık 1,5 yıl önce su damlasından esinlenerek tasarladığı araç TEKNOFEST'te sergilenecek.

Projeyi tasarlayan Hidroket takımından mühendislik bölümü ikinci sınıf öğrencisi Enes Musa Güçlütürk, aracın üretimi, testleri, analizleriyle birlikte tasarımının da tamamen takımlarına ait olduğunu belirterek, "Bu aracın öne çıkan özelliği egzoz atığının sadece su buharı olması. Ayrıca hidrojen, önümüzdeki yıllarda yakıt tercihi ve tasarrufu açısından daha çok kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Ekolojik olarak aracın karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Güçlütürk, şunları kaydetti:

"Sadece üretilirken tüketilen karbon olmuş olacak. Onun dışında geriye sadece su buharı atan elektrikli bir araç çıkmış olacak. Yurt dışında şu anda hidrojenle çalışan araçlar kullanılmakta. Olumlu olarak da geri dönüş veriyorlar. Bunu büyük ihtimalle daha ileriki yıllarda gerçekten trafikte göreceğiz. Araçları da hidrojenle çalışır bir şekilde kullanacağız."

"Tasarımında su damlasından etkilendik"

Güçlütürk, aracı airodinamik bir yapıda tasarladıkları için buna en uygun modelin su damlası olduğuna işaret ederek, "İki kişilik Urban kategorisi olarak geçiyor. Şehir hayatına uygun kategorilerden. Bizde bagaj yok. Bagaj yerine ön tarafta aracımızın kalbi olan yakıt pillerini koyuyoruz. Yakıt pili hidrojeni elektriğe çeviren parçamız. Arka tarafa da elektronik aksamı koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Derece noktasında TEKNOFEST'te iddialı olduklarını vurgulayan Güçlütürk, "Çalışmalarımızı güçlendirerek sürdürüyoruz. Umarım üniversitemizi en iyi şekilde temsil ederek derecelerle döneriz." ifadesini kullandı.

Projenin başlangıç tarihinin Karabağ savaşına denk geldiğini ve takımda bulunan üç Azerbaycan Türkü öğrenciye destek olmak için araca "TURAZ-U1" adını verdiklerini aktaran Güçlütürk, geliştirecekleri farklı araçlarda da aynı ismin devam edeceğini bildirdi.

YORUMLAR
500
EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU EDİRNE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Tragger, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AÜ öğrencilerinin tasarladığı 'TURAZ-U1' adlı hidrojenle çalışan araç tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:34 Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu
16:18 Galatasaray, aradığı stoperi İtalya'da buldu! Juventus'un yıldızı ile görüşmeler sürüyor
16:15 Göğüs, karın ve kalça estetiği yaptırdı! 'Et yiyen enfeksiyon' nedeniyle can verdi
16:10 Twitter karışmıştı! ÖSYM, "KPSS'de şaibe var" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
16:04 İtalyan basını yazdı: Yusuf Yazıcı, Salernitana'ya transfer oluyor
15:47 Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi
15:43 Sakarya'da dehşet! Sokak köpeğini vurmak isterken 3 çocuğu yaraladı
15:41 Tüm gözler Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretinde! 400 bin kişi uçağını canlı takip ediyor
15:39 Alacaklarından feragat etti! Galatasaray, Aytaç Kara'nın sözleşmesini feshetti
15:29 Bıçaklama olayına tanık olan Hint oyuncu Dev Patel, soluğu polisin yanında aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 16:50:29. #1.11#
SON DAKİKA: AÜ öğrencilerinin tasarladığı "TURAZ-U1" adlı hidrojenle çalışan araç tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement