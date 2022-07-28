AÜ Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, Tanzanya'da iş birliği yapılan üniversiteleri ziyaret etti - Son Dakika
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AÜ Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, Tanzanya'da iş birliği yapılan üniversiteleri ziyaret etti

28.07.2022 16:28
AÜ Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, Tanzanya'da iş birliği yapılan üniversiteleri ziyaret etti

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindeki akademisyenler, üniversitenin "diş hekimliği" alanında eğitim desteği sağladığı Tanzanya'daki üniversiteleri ziyaret etti.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindeki akademisyenler, üniversitenin "diş hekimliği" alanında eğitim desteği sağladığı Tanzanya'daki üniversiteleri ziyaret etti.

AÜ'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ünüvar, ziyaret kapsamında Tanzanya Darüsselam Üniversitesi Rektörü Prof. William A. L. Anangiyse ile görüştü.

İki üniversite arasında tarım, veteriner ve su yönetimi alanlarında iş birliği imkanlarının değerlendirildiği görüşmede, Prof. Anangiyse, AÜ'nün sağlık alanındaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

Üniversite kütüphanesi ile Konfüçyüs Eğitim Merkezi'nde de incelemelerde bulunan heyet, Tanzanyalı öğrencilerle sohbet etti.

Darüsselam Teknoloji Enstitüsünde mühendislik, teknoloji ve Ar-Ge alanında iş birliklerine ilişkin Enstitü Direktörü Profesör Preksedis M. Ndomba bir araya gelen heyet, Tanzanya Ticaret Bakanlığının Ar-Ge enstitüsü TIRDO'yu da ziyaret etti.

Heyetin, Tanzanya Ulusal Tıp Araştırmaları Enstitüsü Genel Direktörü Profesör Yunus D. Mgaya ile görüşmesinde, geleneksel tıp ve doğal ilaç üretimi konuşuldu, enstitü ile AÜ Eczacılık Fakültesi'nin ortak çalışmalar yapması kararı alındı.

Heyet ayrıca TİKA'nın Tanzanya'da yürüttüğü faaliyetler hakkında koordinatör Halil İbrahim Okur'dan bilgi aldı.

"Böyle bir projede yer aldığımız için çok memnunum"

Heyet, daha sonra AÜ Diş Hekimliği Fakültesinin bir süredir eğitim desteği sağladığı Muhimbili Üniversitesini ziyaret etti. Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette, iki üniversite arasında ilerleyen dönemde yapılabilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Prof. Dr. Ünüvar, ziyarette yaptığı konuşmada, iki dost ülkenin eğitim alanında sıkı iş birliği içerisinde olduğunu belirterek, "Bu alanda iş birliğinin yapılıyor olması, Türk sağlık sisteminin geldiği noktadan hem de Tanzanya'daki milyonlarca insanın istifade ediyor olması son derece önemli ve değerli. Böyle bir projede yer aldığımız için çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Muhimbili Üniversitesi Rektörü Prof. Andrea Pembe ise Türk heyetine üniversite hakkında bilgi verdi.

Ünüvar ve beraberindeki heyet, program kapsamında, yine diş hekimliği alanında iş birliği yapılan Zanzibar Devlet Üniversitesini ziyaret ederek, Rektör Prof. Moh'd Makame Haji ile Svahili dilinin Türkçeyle eş zamanlı öğretilmesinin yanında, sağlık, ziraat ve su yönetimi alanlarında iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu

Bu arada heyetin Zanzibar'da Türkiye Maarif Vakfına bağlı okulları ziyareti sırasında öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu. Prof. Dr. Ünüvar, Maarif Okulları Müdürü Barış Özyurt'a AÜ'nün rozetini hediye etti.

Heyet, Zanzibar ekonomisinde önemli yer tutan baharat bahçelerinde de incelemelerde bulundu.

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Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Tanzanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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