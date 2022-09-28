Ankara Üniversitesinden öğrencilere çorba ikramı

Ankara Üniversitesi (AÜ) yerleşkelerinde, öğrencilere sabah ve akşam saatlerinde çorba ikramı yapılmaya başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 7 öğrenci yurdu ve 7 yerleşkede görevlilerce öğrencilere ücretsiz çorba sunuluyor.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, öğrencilerin eğitimi ve sağlığının kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Bizler de öğrencilerimizin ihtiyaçları noktasında kendilerine her türlü desteği sağlamaya hazırız. Uygulama noktalarında öğrencilerimizin sıcak çorbaya yoğun ilgi gösterdiklerini gözlemliyoruz. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Tüm öğrencilerimize yeni eğitim ve öğrenim döneminde başarılar ve zihin açıklığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AÜ Fen Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude Kıyak, hizmetin, güne zinde başlamayı sağladığını belirterek, "Arkadaşlarım da bu çorba dağıtım hizmetinden çok memnunlar." dedi.

Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Eray Kacar ise soğuk Ankara sabahlarında dersten önce içtikleri çorbanın içlerini ısıttığını dile getirerek, hizmet için rektörlüğe ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teşekkür etti.

İletişim Fakültesi öğrencisi Songül Yakışan ise Rektör Ünüvar ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu uygulama sayesinde, sabah erken kalkıp okula geldiğimde güne güzel bir sıcak çorbayla başlamak motivasyonumu ve okula olan sevgimi artırıyor." diye konuştu.

Uygulama, eğitim dönemi boyunca belirlenen noktalarda devam edecek.