Ankara Üniversitesinden öğrencilere çorba ikramı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Üniversitesinden öğrencilere çorba ikramı

28.09.2022 14:02
Ankara Üniversitesinden öğrencilere çorba ikramı

Ankara Üniversitesi (AÜ) yerleşkelerinde, öğrencilere sabah ve akşam saatlerinde çorba ikramı yapılmaya başlandı.

Ankara Üniversitesi (AÜ) yerleşkelerinde, öğrencilere sabah ve akşam saatlerinde çorba ikramı yapılmaya başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 7 öğrenci yurdu ve 7 yerleşkede görevlilerce öğrencilere ücretsiz çorba sunuluyor.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, öğrencilerin eğitimi ve sağlığının kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Bizler de öğrencilerimizin ihtiyaçları noktasında kendilerine her türlü desteği sağlamaya hazırız. Uygulama noktalarında öğrencilerimizin sıcak çorbaya yoğun ilgi gösterdiklerini gözlemliyoruz. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Tüm öğrencilerimize yeni eğitim ve öğrenim döneminde başarılar ve zihin açıklığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AÜ Fen Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude Kıyak, hizmetin, güne zinde başlamayı sağladığını belirterek, "Arkadaşlarım da bu çorba dağıtım hizmetinden çok memnunlar." dedi.

Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Eray Kacar ise soğuk Ankara sabahlarında dersten önce içtikleri çorbanın içlerini ısıttığını dile getirerek, hizmet için rektörlüğe ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teşekkür etti.

İletişim Fakültesi öğrencisi Songül Yakışan ise Rektör Ünüvar ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu uygulama sayesinde, sabah erken kalkıp okula geldiğimde güne güzel bir sıcak çorbayla başlamak motivasyonumu ve okula olan sevgimi artırıyor." diye konuştu.

Uygulama, eğitim dönemi boyunca belirlenen noktalarda devam edecek.

YORUMLAR
500
Ankara haberi! Bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı; Bursa- Ankara karayolu trafiğe kapandı Ankara haberi! Bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı; Bursa- Ankara karayolu trafiğe kapandı Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart, kupasını aldı Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart, kupasını aldı
Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Necdet Ünüvar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesinden öğrencilere çorba ikramı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:30 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten Napoli sözleri: Geri döneceğimiz kesin
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemek parası duyurusunun ardından restoranlarda nakit ödeyene indirim hazırlığı başladı
18:34 Dünyanın en iyi gençleri listesine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızları da girdi
18:28 Kılıçdaroğlu ile görüşen Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Bu hafta sonu karara bağlayacağız
18:26 ABD Başkanı Biden'dan benzin fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklama: Kasırgayı bahane olarak kullanmayın
17:55 Bakan Süleyman Soylu'nun 'katil' paylaşımının ardından Selahattin Demirtaş suç duyurusunda bulunma kararı aldı
17:36 Beşiktaş macerası istediği gibi gitmeyen Adam Ljajic, Fatih Karagümrük'e imza attı
17:20 Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
16:55 Havayolu şirketinin kıyafet kararının ardından erkek bir personelin giydiği dikkat çekti
16:53 Odun toplarken öldürülen işçi hakkında valilikten açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 20:09:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Üniversitesinden öğrencilere çorba ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement