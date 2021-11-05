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Ankara Üniversitesi, Azerbaycan üniversiteleriyle iş birliğini geliştiriyor - Son Dakika

Ankara Üniversitesi, Azerbaycan üniversiteleriyle iş birliğini geliştiriyor

05.11.2021 14:32
Ankara Üniversitesi, Azerbaycan üniversiteleriyle iş birliğini geliştiriyor

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Azerbaycan Teknik Üniversitesiyle imzaladıkları protokol sayesinde bilgisayar bölümü mezunlarının çift diploma alabileceklerini söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Azerbaycan Teknik Üniversitesiyle imzaladıkları protokol sayesinde bilgisayar bölümü mezunlarının çift diploma alabileceklerini söyledi.

8. Küresel Bakü Forumu kapsamında Azerbaycan'da bulunan Prof. Dr. Ünüvar, Ankara Üniversitesi ile Azerbaycan üniversiteleri arasında iş birliğini geliştirmek için görüşmeler yaptığını belirtti.

Azerbaycan'daki tıp, teknik, iktisat ve mimarlık üniversiteleriyle yakın iş birliği yürüttüklerini aktaran Ünüvar, bazı üniversitelerle protokolleri yenilediklerini, bazılarıyla ise yeni protokoller yaptıklarını bildirdi.

Ünüvar, "Azerbaycan tarafının çok önemsediği bir çalışmayla ilgili geçtiğimiz ay çevrim içi toplantıda bir imza atmıştık, şimdi yüz yüze atmış olacağız. Azerbaycan Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bölümü öğrencileri ile Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ikili diploması için bir çalışma planlandı. Öğrenciler ilk iki yılı Bakü'de, son iki yılı Ankara'da okuyacak ve hem Ankara Üniversitesi hem de Azerbaycan Teknik Üniversitesi diplomasına sahip olacaklar. Bu, çok önemli iş." dedi.

Karabağ'ı Azerbaycan askerinin kan akıtarak, can vererek işgalden kurtardığına işaret eden Necdet Ünüvar, "Kurtarılan toprakların gelişmesi, kalkınması eğitimle, bilimle olacak. Biz tam bu noktada devreye giriyoruz. İş birliği yaparak, her iki tarafın da imkanlarını kullanarak ihtiyaçlara yönelik çözümler üreteceğiz." diye konuştu.

Ünüvar, Ankara Üniversitesi fakültelerinin Azerbaycan'daki karşılığı olan fakültelerle iş birliğini geliştirme çabası içerisinde olduğunu belirterek bunun için üniversite bünyesinde bir ekip kurduklarını söyledi.

Azerbaycan'daki üniversitelerle yapılan iş birliğinde tecrübe paylaşımına önem verdiklerini aktaran Prof. Dr. Ünüvar, "Avrupa'da eğitim görmüş Azerbaycanlı bilim insanları burada görev yapıyor. Türkiye'deki akademisyen ve öğrenciler de onlardan istifade edecekler" değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkeden diplomalı olmanın şartları

Ankara Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokole göre, Azerbaycan vatandaşı olan öğrencilerin ortak programa katılabilmeleri için Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Merkezi sınavlarından yeterli puanı almaları, ayrıca Ankara Üniversitesinin yurt dışından öğrenci kabullerinde temel aldığı sınavlardan birinden asgari başarı koşulunu sağlamış olmaları gerekiyor.

Orta öğretimini Türkiye'de tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ise ortak programa, YKS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecek. Buna ek olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin Azerbaycan Teknik Üniversitesinin asgari kabul koşullarını da sağlamaları gerekiyor.

Eğitim dili İngilizce olacak programa katılacak öğrenciler, 1 ve 2. sınıfı Azerbaycan Teknik Üniversitesinde, 3 ve 4. sınıfı ise Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde birlikte okuyacak. Ortak eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayan her öğrenciye, Azerbaycan Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi tarafından birbirinden bağımsız çoklu bilgisayar mühendisliği diploması verilecek.

Ankara Üniversitesi, Bilgisayar, Azerbaycan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi, Azerbaycan üniversiteleriyle iş birliğini geliştiriyor - Son Dakika


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