Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu İstanbul'da fuara katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu İstanbul'da fuara katıldı

31.03.2022 17:58
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu İstanbul'da fuara katıldı

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu, 51. İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı'na katılarak ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu, 51. İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı'na katılarak ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, kuyumculuk ve takı tasarım programı öğretim elamanları, okulda üretilen ürünlerle fuarda yerini aldı.

Yetkililer, Türkiye'nin yanı sıra İran, Irak, Suudi Arabistan, Lübnan, Cezayir, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, İsrail, Hindistan, Azerbaycan, İtalya, Mısır, Almanya, Bulgaristan, Ürdün gibi çok sayıda ülkenin katıldığı fuarda, mücevher sektörüyle ilgili tüm gereksinimleri tanıma, yeni tasarımları ve teknolojiyi takip etme imkanı buldu.

Ayrıca öğrenciler, fuarda Mücevher İhracatçıları Birliğinin düzenlediği "Designer Market" alanında usta ve genç tasarımcılar modasına dair trend ürünleri ve tasarımlarını sergiledi.

YORUMLAR
500
Beypazarı yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor Beypazarı yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı

Ankara Üniversitesi, Beypazarı, İstanbul, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu İstanbul'da fuara katıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Son Dakika: Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer için iddianame hazırlandı! 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor
17:24 İsimler tek tek belli oluyor! Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olduğu doğrulandı
17:18 Çernobil'i ele geçiren Rus askeri radyasyondan zehirlendi
17:11 Kim Kardashian bir türlü durulmuyor! Soyunma odasından iç çamaşırlı paylaşım yaptı
16:58 Rusya Devlet Başkanı Putin uyarıda bulundu: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 18:05:33. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu İstanbul'da fuara katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement