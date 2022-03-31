Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu İstanbul'da fuara katıldı - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu, 51. İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı'na katılarak ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, kuyumculuk ve takı tasarım programı öğretim elamanları, okulda üretilen ürünlerle fuarda yerini aldı.

Yetkililer, Türkiye'nin yanı sıra İran, Irak, Suudi Arabistan, Lübnan, Cezayir, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, İsrail, Hindistan, Azerbaycan, İtalya, Mısır, Almanya, Bulgaristan, Ürdün gibi çok sayıda ülkenin katıldığı fuarda, mücevher sektörüyle ilgili tüm gereksinimleri tanıma, yeni tasarımları ve teknolojiyi takip etme imkanı buldu.

Ayrıca öğrenciler, fuarda Mücevher İhracatçıları Birliğinin düzenlediği "Designer Market" alanında usta ve genç tasarımcılar modasına dair trend ürünleri ve tasarımlarını sergiledi.