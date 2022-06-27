Ahlat Millet Bahçesinde, "moda tasarımı", "kuyumculuk ve takı tasarımı", "ayakkabı tasarımı ve üretim" programlarından öğretim görevlileri tarafından açılan sergiyi, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban da ziyaret etti, stantları gezerek, sergilenen ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Beypazarı, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO Ahlat'ta sergi açtı - Son Dakika

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