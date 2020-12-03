Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO Müdürlüğüne Prof. Dr. Harun Bayraktan getirildi - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğüne Prof. Dr. Harun Bayraktar getirildi.

Beypazarı MYO Müdürü Timur Gültekin'in Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne atanmasıyla boşalan Beypazarı MYO Müdürlüğüne Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Bayraktar tayin edildi.

Yüksekokulda devir teslimi yapıldı.

Müdürlüğü 9 yıldır yürüten Prof. Dr. Tümür Gültekin'den devralan Prof. Dr. Harun Bayraktar, yeni görevi için Gültekin'i kutladı.

Timur Gültekin, okul bahçesinde öğretim görevlileri tarafından uğurlandı.

Prof. Dr Harun Bayraktar, AA muhabirine, Beypazarı MYO'nun Ankara Üniversitesinin kapsamlı yüksek okullarından biri olduğunu belirterek, "Biz de bunu elimizden geldiği kadar geliştirmek ve daha da kapsamlı bölümler açmak için çalışacağız. Bu konuda, Beypazarı halkının ve Beypazarı belediye başkanının ve diğer yerel yöneticilerin katkılarını ve desteklerini her zaman bekliyoruz." dedi.