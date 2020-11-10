Ankara Üniversitesi, Büyük Önder Atatürk için düzenlenen cenaze törenlerinin fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika

Ankara Üniversitesi, Büyük Önder Atatürk için düzenlenen cenaze törenlerinin fotoğraflarını paylaştı
10.11.2020 10:13
Ankara Üniversitesi, 82 yıl önce ebediyete intikal eden Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için İstanbul ve Ankara'da düzenlenen cenaze törenlerinden oluşan üniversite arşivindeki fotoğrafları paylaştı.
Ankara Üniversitesi, 82 yıl önce ebediyete intikal eden Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için İstanbul ve Ankara'da düzenlenen cenaze törenlerinden oluşan üniversite arşivindeki fotoğrafları paylaştı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için İstanbul ve Ankara'da düzenlenen cenaze törenlerinde çekilen ve Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivinde tutulan 36 fotoğrafın birçoğunun ilk kez gün yüzüne çıktığı kaydedildi.
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