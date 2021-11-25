Ankara Üniversitesi, genç yaşta ölen öğrencilerinin isimlerini fakültelerinde yaşatacak - Son Dakika

Ankara Üniversitesi'nde, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencisi Ceren Yıldırım ile bağırsak düğümlenmesi nedeniyle aniden yaşamını yitiren Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü öğrencisi Mehmet Gür'ün isimleri, fakültelerinde yaşatılacak.

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan 23 yaşındaki Ceren Yıldırım, yüz yüze eğitimin başlamasıyla okuluna dönmek istedi.

Bu yıl mezun olup öğretmenliğe ilk adımı atmaya hazırlanan Yıldırım, 22 Ekim'de okulunun kapısında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yıldırım'ın ani vefatı tüm üniversiteyi yasa boğdu.

Üniversite yönetimi, öğretmenlik hayalini gerçekleştiremeden hayata veda eden Ceren Yıldırım'ın anısının yaşatılması için fotoğrafı ile bilgilerinin bulunduğu bir plaka hazırladı.

Plaka, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ailesi, arkadaşları ve hocalarının katılımıyla gerçekleştirilen törenle okul öncesi eğitiminin verildiği Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Salonu'nun kapısına asıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, burada yaptığı konuşmada, Ceren'in okulunu çok seven bir öğrenci olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Babası Sadettin Bey bahsetti. Ailesi, rahatsızlığından dolayı Ceren'e okul kaydını dondurmayı teklif ediyor ancak Ceren, 'Gerekirse okulumda ölürüm' diyerek bu teklifi reddediyor ve 22 Ekim'de çok sevdiği okulunun önünde yaşamını yitiriyor. Ceren kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum."

Duygu yüklü anların yaşandığı törende, Ceren'in annesi Dilek ile babası Sadettin Yıldırım, hocaları ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Mehmet Gür'ün adı fakültesinde dersliğe verildi

Bir başka hüzünlü tören ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde (DTCF) yaşandı.

Ani gelişen bağırsak düğümlenmesi sonucu vefat eden Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü son sınıf öğrencisi Mehmet Gür'ün adı da fakültesinde bir dersliğe verildi.

Marmara depremi sırasında Gölcük'te bulunan Mehmet'in acı dolu hayat hikayesi programa katılanları bir kez daha üzdü. 17 Ağustos depreminde henüz 2 yaşında olan Gür, yaşadıkları apartmanın yıkılması sonucu anne ve babasını kaybetti. Enkazdan sağ çıkarılan Mehmet'i öğretmen olan halası Dilek Kaçar büyüttü.

Rektör Necdet Ünüvar, törende yaptığı konuşmada, "Allah anne ve babasıyla cennetinde buluştursun. Ölüm Allah'ın takdiri ancak öğrencimizin hatırasını yaşatmak da bizim görevimiz. Bugün arkadaşları, hocaları, ailesi burada. Onun ismini artık sadece kalplerimizde değil, aynı zamanda DTCF'nin duvarlarında ve tarihinde de yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Mehmet Gür'ün akrabaları Duygu ve Onur Kaçar ile arkadaşları ve hocalarının katıldığı törende, konuşmalar sonrası adının yazılı olduğu plakanın açılışı yapıldı.