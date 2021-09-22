Üye Girişi
Ankara Üniversitesi gönüllüleri Bozkurt'ta çocukları yalnız bırakmadı - Son Dakika

Ankara Üniversitesi gönüllüleri Bozkurt'ta çocukları yalnız bırakmadı

22.09.2021 11:00
Ankara Üniversitesi gönüllüleri Bozkurt'ta çocukları yalnız bırakmadı, System.String[]

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gelen Ankara Üniversitesinden öğrenciler, Bozkurtlu çocuklarla ailelerinin yüreğine dokundu.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gelen Ankara Üniversitesinden öğrenciler, Bozkurtlu çocuklarla ailelerinin yüreğine dokundu.

Şiddetli yağış nedeniyle 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde ilçenin büyük bölümü sular altında kaldı, can kayıpları yaşandı. Selden birçok okul zarar görürken çocuklar da olumsuz etkilendi. Bölgeye gelen gönüllü öğrenciler çeşitli etkinlikler, sosyal hizmet çalışmaları ve psikososyal destek uygulamaları yaparak selin yetişkinler ve çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmaya çalıştı.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete, beraberindeki Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Alev Keser ve Doç. Dr. Melahat Demirbilek, Fakülte Sekreteri Neşe Özdemir, akademisyenler, öğrenciler ile Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fatma Arzu Gündoğdu'yla birlikte Bozkurt ilçesine geldi.

Bozkurt'taki çocuklara okul ve oyun ihtiyaçlarını karşılayacak sırt çantası, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar hediye eden Ankara Üniversitesi ekibi, birlikte oyunlar oynayıp, şiirler okuyup, hikayeler anlatarak çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmesini sağladı.

Dekan Prof. Dr. Emine Özmete, AA muhabirine, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın desteğiyle Bozkurt ilçesinde yapılacak çalışmaların planlandığını söyledi.

Üniversitelerin toplumun ihtiyaç duyduğu her yerde olması gerektiğini vurgulayan Özmete, şunları dile getirdi:

"Bozkurt'ta büyük bir felaket yaşandı. Devletimiz tüm kurumları, kaynakları ve imkanları ile bölgede yer almaktadır. Deprem ve sel afetlerinin farklı bölgelerde zaman zaman yaşandığı ülkemizde, afete gelişmiş ve kapsamlı bir koordinasyon ile müdahale edildiği, hizmetlerde yenilikçi uygulamaların ortaya çıktığını görmekteyiz. Bozkurt'ta yaşanan sel felaketi yetişkinler kadar çocukları da olumsuz etkileyen bir afet oldu. Biz de bu durumda üzerimize düşeni yapmak için yola çıktık. Fakültemizden bir grup gönüllü öğrenci ve akademisyen Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kastamonu Valiliğinin izniyle Kastamonu ve Bozkurt'ta görev yaptık."

Gelen ekipte herkesin üzerine düşeni yapmak için canla başla çalıştığını vurgulayan Özmete, "Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Melahat Demirbilek başkanlığındaki ekipte Çocuk Gelişimi Bölümünden araştırma görevlisi Selim Tosun, Sosyal Hizmet Bölümünden öğretim elemanı Satı Gül Kapısız, Sosyal Hizmet Bölümünden 10, Çocuk Gelişimi Bölümünden 8, Beslenme ve Diyetetik Bölümünden 3 öğrenciyle beraber afet bölgesinde çalışmalarda bulunarak, yaraların sarılmasına katkı sağladılar." diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi gönüllüleri Bozkurt'ta çocukları yalnız bırakmadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir açıldı pir açıldı! Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da gol şov yapıyor 10:58 Bir açıldı pir açıldı! Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da gol şov yapıyor Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten alıcı buluyor 10:47 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten alıcı buluyor ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek 10:31 ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek
Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek 10:25 Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek Beşiktaş'ın 90+7'de kalesinde gördüğü golü değerlendiren Rıdvan Dilmen ve Deniz Çoban: Net faul var 10:04 Beşiktaş'ın 90+7'de kalesinde gördüğü golü değerlendiren Rıdvan Dilmen ve Deniz Çoban: Net faul var Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı 09:01 Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt 08:17 Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup 08:02 BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup

Son Dakika Haberleri
10:47 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten alıcı buluyor
10:32 Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı
10:30 ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek
10:28 Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı
10:25 Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek
10:10 Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi
10:03 Beşiktaş'ın 90+7'de kalesinde gördüğü golü değerlendiren Rıdvan Dilmen ve Deniz Çoban: Net faul var
09:51 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
09:42 Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti
09:37 Malezya'da maymun çeteleri, yavru köpeği rehin aldı
Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı         
10:59
Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor         
10:57
Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı         
10:33
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi         
10:10
Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti         
09:43
Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz         
08:53
Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak         
08:06
BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya hitap etti: Tahammülümüz kalmadı BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya hitap etti: Tahammülümüz kalmadı         
07:18
Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti         
22:08
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 11:03:03. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Üniversitesi gönüllüleri Bozkurt'ta çocukları yalnız bırakmadı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement