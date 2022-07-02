Ankara Üniversitesi heyeti Almanya'daki bazı yükseköğretim kurumlarını ziyaret etti

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindeki heyet, Almanya'daki bazı üniversitelerde temaslarda bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Ünüvar, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ali Rafet Özkan, Akreditasyon,

Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ali Sınağ, Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Özge Ülker ile Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Öztürk, alanında öncü yükseköğretim kurumlarıyla ilişkileri geliştirmek ve yeni ilişkiler kurmak amacıyla Almanya'ya 5 gün süren resmi ziyaret gerçekleştirdi.

İlk ziyaretini Berlin Freie Üniversitesine yapan heyet, ardından Brandenburg Bilimler Akademisi, Hannover Veteriner Üniversitesi, Hohenheim Üniversitesi ve Karlsruhe Teknoloji Enstitüsünde incelemelerde bulundu.

Ziyaret edilen yükseköğretim kurumlarının temsilci ve heyetlerinden buralardaki faaliyetler hakkında bilgi alan heyet, ayrıca iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Rektör Ünüvar'ın ziyaretlere ilişkin değerlendirmesi

Rektör Ünüvar, yaptığı açıklamada, Ankara Üniversitesi ile Almanya arasında tarihe dayalı yakın bir ilişki bulunduğunu ifade etti.

Almanya'nın, özellikle 1960'tan sonra birçok Türk vatandaşı için adeta ikinci vatan olduğunu belirten Ünüvar, "Milyonlarca Türk burada iş hayatını devam ettiriyor. İkinci, üçüncü kuşak burada doğdu, burada büyüdü." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin de 1930'lu yıllarda bazı Alman bilim adamları için ikinci vatan olduğunu hatırlatan Ünüvar, şunları kaydetti:

"O Alman bilim adamları hem İstanbul hem Ankara'da üniversitelerde çok ciddi işler yaptılar. Ankara Üniversitesi için söyleyecek olursam, özellikle Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile Hukuk Fakültesinde çok önemli akademik çalışmalar yaptılar. Hatta Alman bilim adamları kısa zamanda Türkçe öğrenerek, Türkçe kitap yazacak ve Türkçe seminer verecek kadar güçlü bir şekilde Türkiye ile bütünleştiler. Dolayısıyla hem Türkiye hem Ankara Üniversitesi ile Almanya arasında geçmişe dayanan böyle bir diyalog var. Bizler de hem bu ilişkileri yeniden canlandırmak hem de yeni iş birliklerine zemin hazırlamak için bu temasları gerçekleştirdik."