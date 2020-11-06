Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 95. yılını kutladı - Son Dakika

Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 5 Kasım 1925'te kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yükseköğretim kurumu olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 95. yaşını törenle kutladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hukuk Fakültesi Cemal Birsel Salonu'nda gerçekleşen törene, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne dünyanın dört bir yanından öğrencilerin geldiğini belirtti. Adaletin tesisi, huzur ve mutluluğun temini için çalışıldığına ifade Ünüvar, "Bünyesinde böyle bir fakülte olan üniversitenin rektörü olmaktan gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Ünüvar, fakültenin tüm alanlardaki başarılarının yanı sıra özellikle deniz hukuku alanında dünyanın en iyisi olması için faaliyetlerini sürdüreceklerini aktardı.

İlk kez "profesör" unvanı kullanıldı

1925'te kurulan Ankara Hukuk Mektebi'nin kurucuları, uluslararası çalışmaları göz önünde bulundurarak ders verecek kişilere "müderris" yerine "profesör" denmesine karar verdi.

Böylece Ankara Hukuk Mektebi'nde öğretimin başlaması ile profesör unvanı Türkiye yükseköğretim tarihinde ilk defa kullanıldı.