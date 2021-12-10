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Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne 'İbni Sina Köşesi' - Son Dakika

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne 'İbni Sina Köşesi'

10.12.2021 15:13
Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne 'İbni Sina Köşesi'

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, büyük hekim ve filozof İbni Sina'yı gençlere daha iyi tanıtmak amacıyla 'İbni Sina Köşesi' açıldı.

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, büyük hekim ve filozof İbni Sina'yı gençlere daha iyi tanıtmak amacıyla 'İbni Sina Köşesi' açıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen açılışa, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Aycan, İbni Sina Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atilla Aral, İbni Sina'nın 'El-Kanün Fi't-Tıbb' isimli eserini günümüz Türkçesine çeviren Prof. Dr. Esin Kahya, rektör yardımcıları, dekanlar ve öğretim üyeleri ile hastane çalışanları katıldı. Rektör Prof. Dr. Ünüvar, Eraslan ve Kahya, 6 ciltten oluşan eseri köşeye yerleştirdi.

'İBNİ SİNA'YI GENÇLERE TANITMAK GEREKİYOR'

Açılışın ardından, Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Büyük Hekim ve Filozof İbni Sina' konferansına geçildi. Rektör Ünüvar, konferansın açılış bölümünde yaptığı konuşmada, İbni Sina'yı gençlere tanıtmak gerektiğini kaydetti. Rol modellerinin günümüzde çok daha önemli olduğunu ifade eden Ünüvar, "Belki bizim çocukluk yıllarımızda da çok önemliydi ama bugün internet dünyasında, sınırların kalktığı bir dönemde çok daha önemli. Zira çocuklarımız, asla fiziki anlamda bir araya gelemeyeceği birtakım aktörleri çok rahatlıkla rol modeli olarak tayin etme ve onu kendisi için bir model olarak alma eğilimi ve riski var. Dolayısıyla kendi rol modellerimizi de tanımak ve tanıtmak zorundayız" ifadelerini kullandı.


- Ankara
Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne 'İbni Sina Köşesi'
Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne 'İbni Sina Köşesi'
Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne 'İbni Sina Köşesi'

İbn İ Sina Hastanesi, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne 'İbni Sina Köşesi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne 'İbni Sina Köşesi' - Son Dakika
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