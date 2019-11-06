Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede, kimlerin himayesinde yaşadığına bakınız." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70'inci Yıl Kutlama Töreni'nde katılımcılara hitap etti.

El-Kaide'yi ve onun ikizi DEAŞ'ı kimlerin kurdurduğunu, kimlerin kullandığını, kimlerin yönlendirdiğini bizzat kendi ağızlarından dinlediklerini, hepsini takip ettiklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepsi bizim şu anda arşivlerimizde sesli ve görüntülü olarak var. Boko Haram, Eş-Şebab dediğimiz yapıların hepsi de proje ürünü organizasyonlardır. FETÖ'nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede, kimlerin himayesinde yaşadığına bakınız. Acaba Amerika, 1999'da niçin kendisini Amerika'ya davet edip, 400 dönümlük bir arazide kendisini şu an ağırlıyor? 90 koli verilmiş mahkeme kararlarına rağmen acaba niçin bize bunu teslim etmiyor, neden? Demek ki bu proje üzerinde hesaplar var, hala bunu yürütmeye devam ediyorlar. Benim 251 evladım bu ülkede 15 Temmuz gecesi şehit edilecek, 2 bin 193 kardeşimiz gazi olacak, birileri çıkacak hala birilerini kurtarmanın gayreti içerisine girecek."

Şehitlerin, gazilerin hesabını sormanın yönetimde olan insanlar olarak görevleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında kimin eline masum kanı bulaşıyorsa aynı fitne senaryosunun bir oyuncusu olduğundan hiç şüpheniz olmasın. Dikkat ediniz, başına sarık saran, üzerine cübbe giyen, ağzından ayetler dökülen terörist başlarının adeta nöbetleşe sürdürdükleri faaliyetlerden tek zarar gören Müslümanlardır, maalesef." diye konuştu.

"Gerçekleri görmeleri için inşallah bu kadar musibet yeterli olur"

Yunus Emre'nin "Ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm" sözünü anımsatan Erdoğan, "İşte bize bu lazım. Şekil, kim için, sadece Müslümanları aldatmak için. İşte DEAŞ, El Kaide... Bunlar böyle değil mi? Bunlar bunu bu şekilde yapmadılar mı, böyle yaptılar. Bundan sonra da yapacaklar, haberiniz olsun. Kendilerine dünyanın en zengin doğal kaynaklarının sefalet içinde yaşayan ve sürekli birbirini boğazlayan bekçileri rolü verilenlerin gerçekleri görmeleri için inşallah bu kadar musibet yeterli olur." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin DEAŞ ve FETÖ konusundaki net tutumunun bu fitnenin üzerindeki örtüyü kaldırdığını, hakikatleri kısmen de olsa ortaya sermeye başladığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İslam adına sergilenen vahşetin gerisinde bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören zihniyetin bulunduğu gerçeği giderek daha iyi anlaşılıyor. Esasen bu senaryoları yazanlar niyetlerini ve amaçlarını saklamak gereği de duymuyorlar. Yeter ki biz bunlara bakmasını, anlamasını, değerlendirmesini bilelim. Müslümanlar arasına örülen mezhep taassubu ve terör duvarlarını yıkmadan inanın hiçbirimizin huzurla geçireceği tek bir anı olmayacaktır. Bu konuda öncülük görevi siz alimlerimize, ilahiyatçılarımıza ve yarının alimi, alimeleri sizlere düşüyor."

"Hamdedeceğiz ve azmedeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin yüzde 60'ının kızlardan oluştuğuna işaret ederek "Gelecek neslin inşası noktasında da Allah'a hamdetmekten başka bize bir şey düşmez. Hamdedeceğiz ve azmedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Salonda bulunan katılımcılara hitaben, "Siz yolu açacaksınız ki Müslümanlar arkanızdan ilerlesin. Çağımızın en büyük cihadı işte budur." diyen Erdoğan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin kuruluşunun 70'inci yıl dönümünü tebrik etti.

Başta Prof. Muhammed Tayyib Okiç olmak üzere kuruluşundan bugüne kadar fakülteye hizmet veren tüm hocaları rahmetle anan Erdoğan, Okiç'in Ankara İlahiyat'taki yerinin bambaşka olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fakültenin geçmişten bugüne kadar olan tüm mezunlarına İslam dini ve millete verdikleri hizmetten dolayı şükranlarını iletti.

Törene, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.

Törenin sonunda Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde Hud Suresi 88'inci Ayetinin yer aldığı hat levha takdim edildi.

(Bitti)