Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yangın - Son Dakika

ANKARA Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Bahriye Üçok Caddesi'ndeki Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 4'üncü katında çıktı. İlk belirlemelere göre, elektrik kontağı nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangında dumanı fark edenle, itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.