Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yangın - Son Dakika
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Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yangın

6 saat önce

ANKARA Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yangın, System.String[]

ANKARA Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Bahriye Üçok Caddesi'ndeki Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 4'üncü katında çıktı. İlk belirlemelere göre, elektrik kontağı nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangında dumanı fark edenle, itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:

Ekiplerden görüntü

Ekiplerin ayrılması

Genel detay

Haber-Kamera:  Hayati İKİZOĞLU- Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Ankara Üniversitesi, Yenimahalle, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:38 Kaynak: DHA
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