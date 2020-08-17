Ankara Üniversitesi'nde devir teslim töreni - Son Dakika

ANKARA Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, devir teslim töreniyle Prof. Dr. Erkan İbiş'ten görevi devraldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ataması yapılan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, yeni görevine başladı. Ankara Üniversitesi rektörlük binasında düzenlenen törende konuşan Prof. Dr. Erkan İbiş, 8 yıldır Ankara Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptığını belirterek, fakülteler hakkında bilgi verip, üniversitenin çalışmalarını anlattı. Ankara Üniversitesi'nin sessiz sedasız çok iyi işler yaptığını bildiren Prof. Dr. İbiş "Aşıda bir numarayız şu anda. Balığa benzer üniversitemiz. Yüz binlerce yumurta yapar; ama ses çıkmaz. Ankara Üniversitesi'nin 3 bin dönümlük arazi kazanımları oldu. Giderayak yeni gelen bir yazıyla Kazan Çiftliğimizin tamamını Çevre Bakanlığı talep ediyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil rektörüm. Çünkü orada eğitim araştırmanın yapıldığını göreceksiniz siz de zaten. Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin uygulama çiftlikleri var; öğrencilerin staj gördüğü, eğitim gördüğü bir yer. Yaz kampları olsun; öğrenciler gelsin çapayı, budamayı burada öğrensinler. ya da orada inek sağsınlar, doğayı görsünler, bütün amacımız buydu" dedi.