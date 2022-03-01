ANKARA-Ankara Üniversitesi'nde 'Renginle Nadir Olanı Keşfet' etkinliği - Son Dakika

ANKARA Üniversitesi Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından nadir görülen genetik hastalıklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Renginle Nadir Olanı Keşfet' etkinliği düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Morfoloji Kampüsü Fuaye alanında '28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü' kapsamında gerçekleşen etkinliğe, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Aycan, Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu, akademisyenler ile tıp öğrencileri katıldı. Nadir hastalıklar konusunda farkındalık geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan etkinlik kapsamında, hekimlerden nadir hastalıklar farkındalığına dair multidisipliner yaklaşım ile erken tanıyı vurgulayan video mesajları alındı. Daha sonra, nadir hastalıklı öğrenci grubunun ve asistan hekimlerin katılımıyla panoya el boyama ve logolu önlükler ile fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.

'DÜNYANIN EN İYİ MERKEZLERİNDEN BİRİSİ OLACAĞIZ'

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydederek, 'İddiamız şu, biz kısa zaman içerisinde Türkiye'nin en iyisi olacağız. Biraz daha zamana ihtiyacımız var ama dünyanın en iyi merkezlerinden birisi olacağız. Nadir hastalıklarla ilgili hangi konu konuşuluyorsa, o konuda Ankara Üniversitesi, Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin söyleyeceği bir söz olacak. Bu konuda bir otorite olacak. Bu kadar iddialıyız. Bu konuda, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuya ok duyarlı olduğunu da söylemem lazım. Biz de Ankara Üniversitemiz olarak Nadir Hastalıklar Merkezi'ni kurduk. Bu konuyla ilgili çok yoğun ve aktif çalışan bir ekibimiz var. Bizler Ankara Üniversitesi Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak üzerimize düşeni yapmayı bir toplumsal görev olarak da görüyoruz' ifadelerini kullandı.

'TEDAVİ SÜREÇLERİNİ DESTEKLEMEK AMAÇLI STRATEJİLERE İHTİYACIMIZ VAR'

Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu, dünyada yaklaşık 350 milyon, Türkiye'de ise, yaklaşık 7milyon kişinin nadir hastalıklardan etkilendiğini söyledi. Nadir hastalıklarının bir özelliği de yüzde 80'inin genetik geçişli olduğunu ifade ederek, 'Yine yüzde 70'i çocukluk döneminde gözlemlenmektedir. Tanısal süreçte de bazı sıkıntılar mevcuttur. Hastalıklar çoklu sistemi tuttuğu için birden fazla hekim başvurusu gerekiyor. Genellikle tanı süreci ortalama 6-8 yıl gibi uzamaktadır. Günümüzde nadir hastalıkların yüzde 5'inin tedavisi bulunmaktadır. Bu nedenle hem tanı hem de tedavi süreçlerini daha desteklemek amaçlı stratejilere ihtiyacımız var. Ülkemizde de nadir hastalıklar konusunda son yıllarda farkındalık arttırmaya ve bu alanda çalışmaya yönelik çeşitli projeler gerçekleşmektedir. Aslında ulusal olarak merkez sayılarının artırılması, Ar-Ge'nin güçlendirilmesi, kaynakların artırılması, tanı süreçlerinin iyileştirilmesi ve yeni ilaç için gerekli çalışmalarda bulunmak gereklidir' dedi. (DHA)