Ankara Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

Ankara Üniversitesi yerleşkelerindeki binalarda, yüz yüze yapılacak yeni akademik yıl için hazırlıkların devam ettiği bildirildi.

Ankara Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yüz yüze eğitim öncesi yapılan hazırlıklar, Ankara Üniversitesi ile ilçe belediyeleri arasında kurulan koordinasyonla planlanıp yürütülüyor.

Bu kapsamda, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Üniversitesi, Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime verilen yaklaşık 1,5 yıllık zorunlu aranın ardından öğrencilere tekrar kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Binalar ve dersliklerde eksikler tamamlanırken, Beşevler, Cebeci, Dışkapı ve Gölbaşı yerleşkeleri ile bu yerleşkeler dışındaki fakülte ve meslek yüksekokullarının çevresi genel temizlik ve peyzaj çalışmalarıyla 2021-2022 akademik yılı öncesi hazır hale getiriliyor."