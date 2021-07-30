Ankara Üniversitesi'nden 12 veteriner Manavgat'a desteğe gidiyor - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde görevli 12 veteriner hekim, Antalya'da çıkan yangında zarar gören hayvanlara destek için, düzenlenen törenin ardından bölgeye uğurlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada başlayan orman yangınlarının ardından birçok ormanlık alan yok oldu. Ormanlık alanlarla birlikte ormanda yaşayan canlılar da zarar gördü. Bu kapsamda yaraları sarmak amacıyla, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 12 veteriner hekim, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreni öncesinde tam donanımlı bir araçla, Antalya'ya uğurlandı.

"Sadece ormanlar değil, yüreğimiz yandı"

Uğurlama töreninde konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Yangınla ilgili ne yapabiliriz diye düşünürken veteriner fakültemizin çok güzel bir önerisi oldu. O öneriyi de bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz. Biliyorsunuz bizim bir merhamet medeniyeti çocuğu olduğumuzu söylemiştik. Hakikaten susuz ve aç kalan hayvanlar için vakıf kuracak bir ecdadın torunlarız. Bizim medeniyetimizin esası merhamettir. Orada yaralanan insanın ve hayvanın tedavi edilmesi, onların ellerinden tutulması, ayağa kaldırılması bizim için en şerefli ve kutsal görevdir. Veteriner fakültesi dekanımız dedi ki biz bir çalışma yaptık ve o çalışmada yangının en çok etkilediği Manavgat bölgesinde, bizde veterinerler olarak elimizi taşın altına koyarak yaralanan hayvanlarımızı tedavi etmek istiyoruz. Tıpkı ecdadımızın bize bıraktığı miras gibi o merhamet medeniyetinin temsilcileri olarak bizlerde bu konuda rol almak istiyoruz dediler. Bizde onları çok büyük memnuniyetle karşıladık. Bizde onları protokolümüzle onları hayvanlarımızı tedavi etmeleri için Manavgat'a uğurluyoruz" ifadeleri kullandı. - ANKARA