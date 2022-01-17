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Ankara Üniversitesi'nden Kıbrıs'a ziyaret - Son Dakika

Ankara Üniversitesi'nden Kıbrıs'a ziyaret

17.01.2022 14:36
Ankara Üniversitesi'nden Kıbrıs'a ziyaret

ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, beraberindeki heyet ile Doğu Akdeniz, Girne, Uluslararası Final, Yakın Doğu ve Uluslararası Kıbrıs Üniversiteleri'nin rektör ve yöneticileriyle bir araya geldi.

ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, beraberindeki heyet ile Doğu Akdeniz, Girne, Uluslararası Final, Yakın Doğu ve Uluslararası Kıbrıs Üniversiteleri'nin rektör ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan üniversitelerle olan ilişkilerini geliştirmek, yeni iş birliği alanları oluşturmak amacıyla Kıbrıs'ı ziyaret etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan'dan oluşan heyetle KKTC'yi ziyaret eden Rektör Ünüvar, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile iş birliği protokolü imzaladı. KKTC'de Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi de ziyaret eden Ankara Üniversitesi heyeti, TİKA'nın KKTC Koordinatörü Havva Pınar Özcan ile Ankara Üniversitesi ve TİKA arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği imkanlarını da görüştü.

'KKTC'Yİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Rektör Prof. Dr. Ünüvar, yaptıkları ziyaret kapsamında, KKTC'deki eğitim kurumlarının yaşadığı en büyük sorununun, uluslararası tanınırlık bariyerini aşamamak olduğunu vurguladı. Türkiye'nin KKTC'nin uluslararası alanda tanınması ve devlet yapısının güçlendirilmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Ünüvar, "KKTC'yi çok önemsiyoruz, kendimizden bir parça olarak görüyoruz. Bu konuda, başta Cumhurbaşkanımız tarafından olmak üzere çok önemli adımlar atılıyor. İnşallah bu adımlar neticeye ulaşır" dedi. KKTC'nin egemenlik hakları ile KKTC'deki eğitim kurumlarının uluslararası mecrada var olması, tanınması, bilinmesi ve hüsnü kabul görmesi arasında doğrudan bir ilişki olduğuna dikkati çeken Ünüvar, şunları söyledi:

"KKTC'nin meselesi, aynı zamanda üniversitelerin de meselesidir. Ankara Üniversitesi olarak, böylesine güçlü bir kadroyla burada bulunuyor olmak, aslında bizim KKTC'ye verdiğimiz önemi de gösteriyor. Ziyaret ettiğimiz üniversitelerin her birinde karşımıza yeni bir kapı açıldığını fark ediyoruz. Bizler temasın son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Çünkü temas ettiğiniz yerde netice alıyorsunuz. Bizler de netice almak için buradayız. Bunu sadece bir turistik seyahat gibi düşünmemek lazım. Bizim attığımız her bir adım, her bir ziyaret, her bir temas hem Türkiye'yi hem KKTC'yi hem de buradaki eğitim kurumlarını güçlendirmeye yöneliktir."

'EĞİTİM, ÜLKELERİN BİRBİRLERİNE OLAN İHTİYACINI EN İYİ KARŞILAYACAK ALAN'

Covid-19 pandemisinin, hiçbir kurum veya ülkenin bütünüyle kendi kendine yetecek pozisyonda olmadığını insanlara gösterdiğini kaydeden Ünüvar, "Olağanüstü şartlar şüphesiz ülkeleri, kurumları, birimleri, insanları aynı zamanda test eden hususlar. O test gösterdi ki dünyada kendine bütünüyle yeten bir ülke yok. Bir ülke diğerine mutlaka muhtaç. Onun için eğitim, ülkelerin birbirlerine olan ihtiyacını en iyi karşılayacak alandır. Her bir üniversitemizin KKTC'de gerçekten çok önemli adımları var. Attığımız her adımda diğer bir üniversitemizin mutlaka bir faaliyetiyle karşılaşıyoruz. Bu bizi gerçekten sevindiriyor. KKTC'deki üniversiteler gerek Türkiye ile ilişkileri gerekse dünyadaki eğitim kurumlarıyla olan ilişkileriyle giderek büyüyor, gelişiyor ve kalkınıyor. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Ankara Üniversitesi olarak, KKTC'deki üniversitelere katkı sunmak bizi çok mutlu ediyor. Çünkü biz KKTC üniversitelerine yapılan yatırımı kendimize yatırım yapmış gibi görüyoruz. Eğitim alanındaki ilişkilerimiz, imzaladığımız iş birliği protokolleriyle inşallah daha da gelişecek" dedi.


Ankara Üniversitesi'nden Kıbrıs'a ziyaret
Ankara Üniversitesi'nden Kıbrıs'a ziyaret
Ankara Üniversitesi'nden Kıbrıs'a ziyaret
Ankara Üniversitesi'nden Kıbrıs'a ziyaret
Ankara Üniversitesi'nden Kıbrıs'a ziyaret
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Ankara Üniversitesi, Necdet Ünüvar, Rektör, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi'nden Kıbrıs'a ziyaret - Son Dakika


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