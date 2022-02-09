Ankara Üniversitesi'nden 'Sanal Gerçeklik' ile arıcılık eğitimi - Son Dakika

ANKARA Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde arıcılıkta sanal gerçeklik teknolojisi ile yürütülen ve 3 boyutlu sanal ortamları destekleyen projenin tanıtımı 'Sanal Gerçeklik Laboratuvarı'nın açılışı ile gerçekleştirildi. Bu kapsamda, öğrenciler aldığı teorik eğitimler sonrası Sanal Gerçeklik Laboratuvarı'nda uygulama yapabilecek.

İklim değişikliği ile mücadelede arıların önemi ve 'Sanal Gerçeklik' ile bu farkındalığa katkı sağlamayı amaçlayan projenin tanıtımı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Satı Baran Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın, Ankara Arıcılar Birliği Başkanı Selçuk Solmaz, Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul ve akademisyenler ile çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda, Veteriner Hekimliği Eğitim ve Öğretimi'nde Sanal Gerçeklik-VR teknolojilerinin kullanılması konuları da yer aldı.

'TEKNOLOJİK ARAÇLARI KULLANARAK DAHA DA İLERİYE GÖTÜRMELİYİZ'

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, yapılan her çalışmanın mutlaka teknoloji ile güçlendirilmesi gerektiğini kaydederek, "Bizim teknolojiyi mutlaka yakalamamız lazım. Sadece kol gücü ile değil, aynı zamanda beyin ve kalp gücüyle de bunları yapmamız lazım. Sanal Gerçeklik Laboratuvarı da tam bunlara işaret ediyor. Bu toplantıda bulunmaktan gerçekten mutluluk ve onur duyuyorum. Ankara Üniversitesi bu Sanal Gerçeklik Laboratuvarı, NFT dersi ile yapay zeka, yazılım mühendisliği, bilişim hukuku ana bilim dalıyla esasında ufkunun ne kadar ileriye doğru dönük olduğunu, ülkemize hizmette mutlaka teknolojik enstrümanların ne kadar kullanılmasının önemli olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yer belli. G-20 ülkeleri içerisinde yer alıyor ve giderek güçleniyor. Bu güçlenmeyi sadece insan gücüyle veya mevcut potansiyelimizle elde edemeyiz. Teknolojik araçları da kullanarak insan, beyin gücünün ürettiği işleri teknolojiyle daha da ileriye götürmemiz gerekiyor" dedi.

'BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ'

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ve Arıcılıkta Sanal Gerçeklik Projesi Sorumlusu Dr. Sedat Sevin de, yaklaşık 10 senedir arıcılıkla uğraştığını söyleyerek, "Arıcılığın Türkiye ekonomisi için ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Fakültemizden de arıcılıkla ilgili olarak eğitimlerin kalitesini artırarak, Veteriner Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere onları arıcılığa, genç arıcı yetiştirmeye, adapte etmeye çalışacağız. Sanal gerçeklikte o ortamı yaşatmak, gerçekten kovanların yanına gitmiş hissiyatı oluşturmak bizim için çok önemliydi. Bunu gerçekleştirdik" diye konuştu.

'DÜNYADA İLK KEZ'

Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, arıcılıkla ilgili sanal gerçeklik eğitiminin dünyada ilk kez olduğunu ifade ederek, "Arıcılık eğitimi sanal gerçeklik eğitimi olarak bizlerle olacak. Dünyada önümüzdeki dönemlerde bunu daha fazla duyacağız. Burada ilk olmak gerçekten çok kıymetliydi. Önümüzdeki dönemlerde teknolojideki bu dönüşümle hızlı bir şekilde yer alan ülkeler, kurumlar daha öncelikle olacaklar, daha fazla ayakta duracaklar. Köklü bir üniversitenin bu dönüşümde öncü olması bu projenin en önemli çıktılarından birisi" ifadelerini kullandı.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan ise, projenin dünyada ilk kez ve çağdaş uygulama niteliğinde olduğunu kaydetti.

Tanıtım toplantısının ardından, 'Sanal Gerçeklik Laboratuvarı' ve 'Bilgisayarlı Tomografi Ünitesi' açılışı da gerçekleştirildi. Sanal Gerçeklik Laboratuvarı'nın ilk deneyimini, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar yaptı.

- Ankara