Son Dakika Haberleri: Ankara Üniversitesi'nden 'Sözde Soykırım' kararına tepki
Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi'nden 'Sözde Soykırım' kararına tepki

Ankara Üniversitesi'nden 'Sözde Soykırım' kararına tepki

10 saat önce

Ankara Üniversitesi Senatosu, ABD Temsilciler Meclisi'nin 'Sözde Soykırım' kararını kınadığını bildirdi.

Ankara Üniversitesi'nden 'Sözde Soykırım' kararına tepki, System.String[]

Ankara Üniversitesi Senatosu, ABD Temsilciler Meclisi'nin 'Sözde Soykırım' kararını kınadığını bildirdi.


Ankara Üniversitesi Senatosu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde Ermeni soykırımı iddialarını içeren kararını şiddetle kınadıklarını belirtti.


Üniversite'den yapılan açıklamada, "Alınan bu karar, her şeyin ötesinde tarihi gerçeklerin karartılarak üzerinin örtülmesi olduğu kadar, tarih dediğimiz bilimin, hınç ve öfke çıkartılacak bir mekanizmaya dönüştürülmesi ve politik çıkarlara alet edilmesidir. Ülkemiz, hiçbir art niyet ve komplekse kapılmadan, her zaman bu tür iddialar karşısında arşivlerin açılmasını savunagelmiş; tarihin, politikacılara değil tarihçilere bırakılması gerektiğini her ortamda dile getirmiştir.


Alınan karar, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında resmi olarak 19. yüzyılın başlarında başlayan ve halihazırda stratejik müttefiklik düzeyinde devam eden güçlü işbirliğini ve dostluğu yok etme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu nedenle kararın ABD yetkili organlarınca yeniden değerlendirilerek ortadan kaldırılacağı ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde sağduyunun hakim olacağı umudunu muhafaza etmek istiyoruz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:52 Kaynak: İHA
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