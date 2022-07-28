Ankara Üniversitesi'nden Tanzanya'ya eğitim seferberliği

ANKARA - Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerle ortak çalışmalar yürüten Ankara Üniversitesi, "diş hekimliği" alanında bir süredir eğitim desteği sağladığı Tanzanya ile ilişkilerini artırıyor.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fehmi Gönüldaş ile Öğretim Üyesi Dr. Bora Akat'tan oluşan heyet, Afrika ülkelerinden Tanzanya'ya ziyarette bulundu. Rektör Ünüvar ile beraberindeki heyet, ilk ziyareti, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Dr. Mehmet Güllüoğlu'na gerçekleştirdi. Güllüoğlu, Rektör Ünüvar ve beraberindekilere hem Afrika hem de Tanzanya ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

Tanzanya'nın en büyük ve en köklü üniversitelerinden biri olan Darüsselam Üniversitesi ziyaret eden heyet, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Güllüoğlu'nun da katıldığı programda, Darüsselam Üniversitesi Rektörü Profesör William A. L. Anangiyse ile görüştü. Görüşmede, iki üniversite arasında yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu. Ev sahibi rektör Anangiyse de Darüsselam Üniversitesi olarak, Ankara Üniversitesinin özellikle sağlık alanındaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

Toplantıda ayrıca, Ankara Üniversitesi ile Darüsselam Üniversitesi arasında tarım, veteriner ve su yönetimi alanlarında yapılabilecek iş birliği imkanları da değerlendirildi. Heyet, görüşme sonrası üniversite kütüphanesi ile Konfüçyüs Eğitim Merkezinde de incelemelerde bulundu. Büyükelçi Güllüoğlu ve Rektör Ünüvar, burada Tanzanyalı öğrencilerle sohbet etti. Tanzanya'nın teknoloji merkezi konumunda olan Darüsselam Teknoloji Enstitüsüne geçen heyet, özellikle mühendislik, teknoloji ve Ar-Ge alanında yapılabilecek iş birliklerine ilişkin Enstitü Direktörü Profesör Preksedis M. Ndomba ile görüştü. Büyükelçi Güllüoğlu, Rektör Ünüvar ve beraberindekiler, Darüsselam'daki ziyaretlerine, Tanzanya Ticaret Bakanlığının araştırma ve geliştirme enstitüsü TIRDO ile devam etti. TIRDO Genel Direktörü Profesör Mkumbukwa M. A. Mtambo, Ankara Üniversitesi ile iş birliğine her zaman açık olduklarını kaydetti.

Tanzanya geneline dağılmış çeşitli merkezlerde faaliyetlerini sürdüren Tanzanya Ulusal Tıp Araştırmaları Enstitüsünü de ziyaret eden heyet, burada Enstitü Genel Direktörü Profesör Yunus D. Mgaya ve diğer yöneticileri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Geleneksel tıp ve doğal ilaç üretiminin ele alındığı görüşmede, Enstitü ile Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından ortak çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. TİKA Tanzanya Ofisine yapan heyet, koordinatör Halil İbrahim Okur'dan TİKA'nın Tanzanya yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Heyet, daha sonra, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bir süredir eğitim desteği sağladığı Darüsselam'daki Muhimbili Üniversitesini ziyaret etti. Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu'nun da eşlik ettiği Rektör Ünüvar ve beraberindekiler, Muhimbili Üniversitesi Rektörü Prof. Andrea Pembe ile bir araya geldi. Muhimbili Üniversitesine bağlı diş hekimliği, tıp, ziraat, hemşirelik ve eğitim fakültelerinin dekanları ile akademisyenlerinin katıldığı görüşmede, iki üniversite arasındaki ilerleyen dönemde yapılabilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Rektör Ünüvar, son dönemde Tanzanya ile Türkiye arasında çok yakın bir ilişki bulunduğunu, bu ilişkinin Ankara Üniversitesi vasıtasıyla eğitim alanında da sürdürülmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ünüvar, iki ülkenin eğitim alanında sıkı iş birliği içerisinde olduğunu belirterek, bir sağlıkçı olarak, sağlık hizmetini eğitimle dünyanın başka yörelerine de taşımanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

İki dost ülkenin eğitim alanında sıkı iş birliği içerisinde olduğunu belirten Rektör Ünüvar, şunları kaydetti:

"Bu alanda iş birliğinin yapılıyor olması, Türk sağlık sisteminin geldiği noktadan hem de Tanzanya'daki milyonlarca insanın istifade ediyor olması son derece önemli ve değerli. Böyle bir projede yer aldığımız için de çok memnunum. Emeği geçen herkese ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum."

Ev sahibi rektör Pembe de ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Muhimbili Üniversitesi hakkında Türk heyetine bilgi verdi. Daha sonra Büyükelçi Güllüoğlu eşliğinde Darüsselam'da kısa bir tur atan üniversite heyeti, deniz ürünlerinin yanı sıra ülkeye özgü ahşap el sanatlarının sergilendiği alanları gezdi. Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar ve beraberindeki heyet, program çerçevesinde, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği eğitimi alanında iş birliği yaptığı Zanzibar Devlet Üniversitesine ziyarette bulundu. Üniversite heyeti iş birliği anlaşması bulunan Zanzibar Devlet Üniversitesini de ziyaret ederek, Rektör Prof. Moh'd Makame Haji, diş hekimliği fakültesi ve sağlık bilimleri fakültesi dekanları ile bir araya geldi. Rektör Haji'nin üniversitesini tanıttığı görüşmede, Svahili dilinin Türkçeyle eş zamanlı öğretilmesinin yanında, sağlık, ziraat ve su yönetimi alanlarında yapılabilecek iş birliği imkanları değerlendirildi.

Öğrencilerden Türk heyete İstiklal marşı sürprizi

Zanzibar Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Moh'd Makame Haji, Ankara Üniversitesi ile diş hekimliği alanında başlayan iş birliğini başka alanlarda da ilerletmek istediklerini vurguladı. Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Zanzibar Devlet Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasındaki iş birliğini ilerletmek adına yeni adımlar atmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Rektör Ünüvar ve beraberindeki heyet, Zanzibar'da Maarif Okullarını da ziyaret etti. Öğrenciler, üniversite heyetine hoş bir sürpriz yaparak, İstiklal Marşı ile karşıladı. Okul müdürü Barış Özyurt, sınıfları gezip, öğrencilerle sohbet eden Rektör Ünüvar ve beraberindekilere, yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ünüvar, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunu olan Özyurt'a, Ankara Üniversitesinin rozetini hediye etti. Üniversite heyeti, Zanzibar ekonomisinde önemli bir yer tutan baharat bahçelerinde de incelemelerde bulundu.